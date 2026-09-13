إنذار برتقالي في مكة والطائف.. أمطار متوسطة وتحذيرات من السيول والصواعق حتى فجر الاثنين

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد في السعودية، إنذارًا باللون البرتقالي لمنطقتي مكة المكرمة والطائف؛ محذرًا من هطول أمطار متوسطة مصحوبة بعدد من التأثيرات الجوية المصاحبة.

وتشمل الحالة المتوقعة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقطا للبرد، وجريانا للسيول، إضافة إلى الصواعق الرعدية، على أن تستمر الحالة حتى فجر يوم غدٍ الإثنين.

توخي الحذر

ودعا الإنذار إلى توخي الحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة في المناطق المنخفضة، ومجاري الأودية والسيول.