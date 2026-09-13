«المصريين الأحرار» يستحدث لجنة «التحول الرقمي وتطوير الأعمال» ويكلف الدكتور إبراهيم سباق برئاستها

أصدر النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، قرارًا رقم (122) لسنة 2026، بشأن استحداث لجنة جديدة ضمن الهيكل التنظيمي للحزب تحت مسمى «لجنة التحول الرقمي وتطوير الأعمال»، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

ونص القرار في مادته الأولى على استحداث اللجنة الجديدة، فيما قضت المادة الثانية بتكليف الدكتور إبراهيم أشرف سباق حسن برئاسة «لجنة التحول الرقمي وتطوير الأعمال».

وأكد القرار بدء العمل به والتنفيذ الفوري لموجباته اعتبارًا من تاريخ صدوره في 11 سبتمبر 2026.

ويأتي استحداث اللجنة في إطار توجه حزب «المصريين الأحرار» نحو مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتعزيز توظيف الحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل الحزبي والمؤسسي.

كما تستهدف الخطوة دعم توجهات الحزب نحو تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في بناء منظومة عمل أكثر تطورًا وفاعلية في مختلف المجالات.