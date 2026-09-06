قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد تشيلسي
عام دراسي تحت النار.. التصعيد الإسرائيلي يلاحق الفلسطينيين في غزة والضفة
خارج أرضه.. بيراميدز يفوز على جورماهيا الكيني بثنائية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا
ختام فعاليات معسكر إعداد مراقبي الحكام بمشاركة 60 مراقبا
وظائف في المدارس الخاصة2026.. الشروط وطريقة التقديم
من كييف إلى طهران.. أي الجبهتين أثقل على ميزانية البنتاجون؟
تراجع نفوذ إيران في مضيق هرمز مع اشتداد الحصار الاقتصادي الأمريكي
رايت : مستوى عبور النفط في مضيق هرمز بلغ 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي
محافظة القدس تحذر من التصاعد المتسارع في قرارات الاحتلال بإبعاد المقدسيين عن الأقصى
ميلي يشعل أزمة فوكلاند.. عقوبات مرتقبة على شركات بريطانية وإسرائيلية بسبب التنقيب عن النفط
أذكار المساء بعد صلاة العصر.. اغتنم فضلها الآن بـ 3 تسابيح ودعاء الرسول
المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 92 سفينة تجارية وتعطيل 3 والصعود إلى سفينتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«المصريين الأحرار»: مصر أصبحت شريكًا في صناعة خريطة الاقتصاد العالمي

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
حسن رضوان

أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيدة زو جيايي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يحمل رسالة واضحة بشأن تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتزايد الرهان على قدرة مصر على قيادة مشروعات وشراكات تنموية ذات أثر إقليمي ودولي.

وقال الحزب في بيان صحفي اليوم الأحد، إن أهمية اللقاء تكمن في أنه يعكس انتقال العلاقات الاقتصادية المصرية مع مؤسسات التمويل الدولية من تمويل مشروعات إلى بناء شراكات استراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على جذب الاستثمارات وتحويل موقعه الجغرافي إلى قوة اقتصادية مؤثرة.

 لم نعد نتحدث عن تمويل مشروعات

وأكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن «مصر اليوم لا تبحث عن تمويل لسد احتياجات مؤقتة، وإنما تبني شراكات استثمارية تصنع قيمة مضافة وتفتح أسواقًا جديدة وتدعم الإنتاج والتصدير».

مشددًا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تعظيم العائد الاقتصادي من البنية الأساسية التي أنجزتها الدولة.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن قوة مصر الحقيقية في المرحلة المقبلة ستكون في قدرتها على تحويل موقعها الاستراتيجي وقناة السويس وشبكة موانئها وبنيتها الأساسية إلى منظومة متكاملة للإنتاج والتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يجعلها مركزًا إقليميًا فاعلًا يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

وثمّن الحزب ما أكدته رئيسة البنك الآسيوي بشأن الدور المحوري لمصر كحلقة وصل بين آسيا وأفريقيا، معتبرًا أن هذا التقدير الدولي يؤكد أن الموقع المصري لم يعد مجرد ميزة جغرافية، وإنما أصبح أصلًا استراتيجيًا في حركة التجارة والاستثمار العالمية.

وأشار «المصريين الأحرار» إلى أن مشروعات التعاون القائمة، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومترو الإسكندرية – أبو قير، وتطوير رصيف الحاويات بميناء دمياط، تمثل نماذج ناجحة لشراكات تربط التمويل بالتنمية الحقيقية، داعيًا إلى البناء عليها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص ونقل التكنولوجيا والخبرات ورفع القيمة المضافة للمشروعات.

وشدد الحزب على أن المعيار الحقيقي للنجاح ليس حجم التمويل، وإنما حجم ما يتحول منه إلى إنتاج وصادرات وفرص عمل وتكنولوجيا وقدرة تنافسية، مؤكدًا أن مصر تمتلك اليوم مقومات تؤهلها للانتقال من مرحلة بناء البنية الأساسية إلى مرحلة تعظيم العائد الاقتصادي منها وصناعة فرص جديدة للنمو.

وتابع:" أن تعميق الشراكات مع مؤسسات التمويل والاستثمار الدولية يمثل رافدًا مهمًا لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة والطاقة واللوجستيات، بما يعزز مكانتها الاقتصادية ويكرس حضورها كشريك مؤثر في صياغة مستقبل المنطقة والاقتصاد العالمي" .

المصريين الأحرار صناعة خريطة الاقتصاد الثقة الدولية النائب عصام خليل الاقتصاد العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الزمالك

نحن دولة صغيرة لكن قلبنا كبير .. بطل جيبوتي يتوعّد الزمالك بمفاجأة جديدة

ترشيحاتنا

الحادث

«شوفت الموت بعيني وعايز حقي».. ناجٍ من حادث طريق مصر الإسماعيلية يروي لحظات الرعب تحت أنقاض سيارته

صورة ارشيفية

هذا الأسبوع.. لقاءات فكرية وحفلات فنية وورش إبداعية ضمن أجندة قصور الثقافة بالمحافظات

فعاليات ثقافية وفنية

مجمع فنون 15 مايو ينهي العمل بجدارية "مصريات" استعدادا للافتتاح الرسمي

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد