مراسل القاهرة الإخبارية : انتهاء اجتماع ويتكوف وكوشنر مع زيلينسكي

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن الاجتماع المغلق الذي جمع المبعوثَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من أعضاء الحكومة الأوكرانية، يبدو أنه انتهى بالفعل، مشيرًا إلى أن الوفود المشاركة تتوجه حاليًا إلى قصر مارينسكي، حيث يتواجد فريق القناة.

وأضاف غيث مناف، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج «منتصف النهار» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن بانتظار مبعوثَي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهناك أيضًا ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وصلوا بالفعل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وما زلنا لا نعلم تحديدًا من هم أعضاء الوفود التي تمثل هذه الدول، والذين شاركوا في اجتماعات ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي».

وأوضح أن الاجتماعات كانت مكثفة وتناولت عددًا من الملفات الشائكة بين الرئيس الأوكراني والوفد الأمريكي، إلى جانب الوفد الأوروبي الذي انضم إلى الاجتماع، مؤكدًا أن اللقاءات عُقدت خلف أبواب مغلقة.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الاجتماع استمر منذ الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً وحتى وقت إعداد المداخلة، موضحًا أن الكادر الصحفي تلقى تعليمات بالوقوف بالقرب من مركز وصول مبعوثَي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن الرئاسة الأوكرانية تبدو على أهبة الاستعداد لعقد مؤتمر صحفي، قد يستعرض خلاله الرئيس الأوكراني أبرز ما حملته زيارة المبعوثَين الأمريكيين ونتائج الاجتماعات التي عقداها في كييف.

ولفت إلى أنه عند رصد كاميرا «القاهرة الإخبارية» لحظة استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بدا على الرئيس الأوكراني قدر من الانزعاج والتوتر.

وحول توقعاته بشأن المرحلة المقبلة وما ينتظره من الزيارة، قال زيلينسكي إن الجانب الروسي والسلطات الروسية لم يسمحا لطائرة مبعوثَي الرئيس الأمريكي بالقدوم والهبوط في مطار كييف بوريسبول الدولي، رغم الاستعدادات التي أجراها الجانب الأوكراني لفتح مطاري كييف وبوريسبول من أجل استقبال المبعوثَين الأمريكيين.