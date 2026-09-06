زيلينسكي يبدأ محادثات مباشرة في كييف مع ويتكوف وكوشنر

بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مفاوضات مباشرة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في كييف، اليوم الأحد، حيث التقى بالوفد الأمريكي في ساحة القديسة صوفيا.
وأعلن زيلينسكي بدء المفاوضات في بيان مقتضب، أوردته صحيفة (كييف بوست)، مؤكدًا بذلك انطلاق المحادثات المباشرة.
ويُعد هذا الاجتماع أول زيارة يقوم بها المبعوثان الخاصان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية. وقد توجه ويتكوف وكوشنر إلى العاصمة بالقطار عقب وصولهما إلى البلاد في وقت سابق من اليوم.
وأوضح زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين، أن أوكرانيا كانت قد استعدت في البداية لاستقبال الوفد الأمريكي في المطار، لكن الهجمات الجوية الروسية المستمرة أجبرت المبعوثين على استخدام وسيلة النقل البري بالقطار بدلاً من ذلك.
وقد وصل ويتكوف وكوشنر إلى محطة السكك الحديدية المركزية في كييف في وقت مبكر من اليوم ، حيث استقبلهما وفد أوكراني رفيع المستوى ضم رئيس مكتب الرئاسة كيريلو بودانوف، والنائب الأول لرئيس مكتب الرئاسة سيرجي كيسليتسيا، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجيةرستم عمروف، وزعيم الكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" (الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه زيلينسكي) دافيد أراخاميا.
وتأتي مفاوضات كييف في أعقاب اجتماع استمر نحو ثلاث ساعات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي في الكرملين مساء أمس السبت.