إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن عدد من المصابين وصلوا إلى المستشفى بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و651 شهيدا، و174 ألفا و592 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 17 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1344 والإصابات إلى 4481، فيما جرى انتشال 826 جثمان.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.