موجة حرارة ورطوبة تضرب البلاد.. تحذيرات من الشبورة واضطراب حركة الملاحة

تواصل الأجواء الصيفية سيطرتها على البلاد، مع طقس حار ورطب نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط الرياح في عدد من المناطق.

وفي المقابل، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج، وسط توقعات بارتفاع مؤقت في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة قبل عودتها إلى معدلاتها الطبيعية مع نهاية الأسبوع.

الأرصاد: طقس حار رطب اليوم وشبورة كثيفة على الطرق.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

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جاء ذلك خلال عرض حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في برنامج «صباح البلد»، حيث أوضح خبراء الأرصاد أن اليوم يشهد عددًا من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشار التقرير ، إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبحسب ما جرى عرضه في برنامج «صباح البلد»، تسجل درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 درجة للعظمى، والمحسوسة 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: 30 درجة للعظمى، والمحسوسة 34، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 37 درجة للعظمى، والمحسوسة 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى، والمحسوسة 38، والصغرى 22.

جنوب الصعيد: 40 درجة للعظمى، والمحسوسة 41، والصغرى 26 درجة.



الأرصاد: الطقس حار رطب نهارا وشديد الحرارة جنوبا وتحذير للمصطافين

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة تظل حول معدلاتها الصيفية المعتادة، إلا أن تأثر البلاد بكتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي زيادة الإحساس بدرجات الحرارة.

واكدت خلال تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم نحو 34 درجة مئوية، بينما يصل الإحساس بدرجات الحرارة إلى 36 درجة، مع ارتفاع القيم كلما اتجهنا إلى المناطق الداخلية والجنوبية، في حين تكون المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط الأقل في درجات الحرارة والأعلى في نسب الرطوبة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على محافظات جنوب الصعيد تتراوح بين 40 و41 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يجعل الطقس شديد الحرارة خلال فترات الظهيرة، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأشارت إلى نشاط الرياح اليوم بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات المساء وفي الأماكن المفتوحة، كما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال وجنوب الصعيد ومناطق من البحر الأحمر.

وحذرت «الأرصاد» المصطافين على شواطئ البحر المتوسط من اضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج إلى نحو 2.25 متر، مطالبة بالالتزام بتعليمات مسؤولي الإنقاذ والرايات المرفوعة على الشواطئ، واختيار المناطق الآمنة والابتعاد عن النزول إلى البحر عند وجود تحذيرات.

كما تشهد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر اضطرابًا، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، ما يستدعي توخي الحذر من جانب العاملين في الصيد والملاحة والمصطافين.

ولفتت منار غانم إلى ظهور شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تؤثر مؤقتًا على مستوى الرؤية الأفقية، مع توقع تحسن الرؤية واختفاء الشبورة تدريجيًا خلال ساعات النهار.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار اليوم ضعيفة للغاية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاعات بسيطة ومؤقتة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لتتجاوز درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 36 و37 درجة مئوية، على أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع نهاية الأسبوع.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، خاصة للراغبين في التوجه إلى السواحل.