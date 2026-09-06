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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.
نهلة الشربيني

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 خلال الساعات المقبلة، مع استكمال الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتستعد وزارة التعليم العالي لإعلان نتائج الترشيحات مجمعة لجميع طلاب المرحلة الثالثة فور انتهاء عمليات الفرز والمراجعة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 بعد الانتهاء من فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني، واستكمال تسجيل رغبات جميع الطلاب المستحقين للمرحلة.

يرتبط تأجيل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 برغبة وزارة التعليم العالي في إصدار نتيجة واحدة تشمل جميع الطلاب المستحقين للمرحلة.

وبدلًا من إعلان نتيجة منفصلة لطلاب الدور الأول، ثم إعادة فتح أعمال التنسيق وإعلان نتيجة جديدة بعد إضافة الناجحين في الدور الثاني، ينتظر مكتب التنسيق انتهاء جميع الطلاب من تسجيل رغباتهم، ثم يبدأ في تنفيذ عملية التوزيع مرة واحدة.

ويتيح هذا الإجراء إعلان الترشيحات النهائية بصورة أكثر تنظيمًا، بعد اكتمال قاعدة بيانات الطلاب والرغبات المسجلة.

ولم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن موعدًا نهائيًا رسميًا ومحددًا لإعلان النتيجة، وذلك بسبب ارتباط إعلان نتيجة المرحلة الثالثة باستكمال تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني.

وقرر مكتب التنسيق عدم إعلان نتيجة منفصلة لطلاب الدور الأول، والانتظار حتى يتمكن الطلاب الناجحون في الدور الثاني من تسجيل رغباتهم، ثم إعلان نتيجة الترشيحات بشكل مجمع لجميع طلاب المرحلة الثالثة في توقيت واحد.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

بمجرد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وإتاحتها إلكترونيًا، يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

ويمكن للطالب الدخول إلى خدمة نتيجة تنسيق الثانوية العامة، ثم تسجيل البيانات المطلوبة، وعلى رأسها رقم الجلوس، حتى تظهر له نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد الذي تم توزيعه عليه وفقًا لقواعد التنسيق.

ويأتي الاستعلام إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب التنسيق لمعرفة النتيجة.

من تشملهم نتيجة المرحلة الثالثة؟

تضم النتيجة المنتظرة جميع الطلاب الذين تنطبق عليهم قواعد المرحلة الثالثة، وليس طلاب الدور الأول فقط، وتشمل الآتي:

الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة من الدور الأول.
الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.
الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية.
جميع الطلاب الذين استكملوا تسجيل رغباتهم خلال الفترة التي حددها مكتب التنسيق.
ويأتي جمع هذه الفئات في نتيجة واحدة ضمن توجه مكتب التنسيق لإعلان الترشيحات النهائية للمرحلة الثالثة بعد اكتمال تسجيل الرغبات.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة يوم السبت 29 أغسطس 2026، بحد أدنى 50% لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم.

كما أتاحت الوزارة التسجيل للطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة وفقًا للقواعد المعلنة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

عند إعلان النتيجة رسميًا، يستطيع الطالب معرفة نتيجة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
اختيار خدمة نتيجة تنسيق الثانوية العامة.
إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.
التأكد من صحة البيانات المسجلة.
الضغط على الاستعلام عن النتيجة.
ظهور الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

نتيجة التنسيق بالاسم ورقم الجلوس

تجدر الإشارة إلى أن الاستعلام الرسمي عن نتيجة التنسيق يعتمد على البيانات التي يطلبها موقع التنسيق الإلكتروني، وعلى رأسها رقم الجلوس والبيانات الخاصة بالطالب.

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