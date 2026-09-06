قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تفرض سيادتها على مضمار البطولة العربية للناشئين.. 6 ميداليات في اليوم الأول وتفوق فني واعد
وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يبحثان ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بمنطقتي جرزا وعرب أبوساعد
تكليف المحافظين بحملات مفاجئة.. مقترحات برلمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق
رافينيا يطارد رقمًا تاريخيًا مع برشلونة.. إنجاز أسطوري يفصله عن زلاتان وميسي
الاستخبارات الإسرائيلية: طهران تعد لهجوم "على غرار 7 أكتوبر" عبر محورها الإقليمي
معلومات الوزراء : تحولات التجارة العالمية تفتح فرصًا جديدة أمام مصر للتمركز في سلاسل القيمة والإمداد
إسرائيل: لن ننسحب من المنطقة الأمنية بالجنوب حتى نزع سلاح حزب الله بجميع أنحاء لبنان
25 ألف شقة إيجار وتمليك..مواعيد الحجز والشروط والفئات المستفيدة
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 6-9-2026
«صباح البلد» يستعرض مقال إلهام أبو الفتح تحت عنوان: إلا قناة السويس
الإيجار المنتهي بالتملك 2026 .. تفاصيل طرح 10 الاف وحدة سكنية جديدة
نائب يطالب بزيادة مكافآت وتوفير تأمين صحي واجتماعي لـ 15 ألف رائدة اجتماعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأندية المصرية في أفريقيا.. بيراميدز يواجه جورماهيا وزد يقص شريط الكونفدرالية اليوم

بيراميدز يبد
بيراميدز يبد
محمود أحمد

تعود الأندية المصرية إلى الواجهة القارية من جديد مع انطلاق مشوار بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا وظهور زد للمرة الأولى في تاريخه بمسابقة الكونفدرالية في يوم يحمل طموحات مختلفة للفريقين لكنه يجمعهما هدف واحد يتمثل في تحقيق بداية تمنحهما أفضلية مبكرة في سباق المنافسة الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على جورماهيا الكيني في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب «نيايو الوطني» بالعاصمة نيروبي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بينما يستضيف زد فريق أساس الجيبوتي في الثامنة مساءً على استاد القاهرة ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز.. حامل اللقب يبدأ رحلة الدفاع عن عرشه

يدخل بيراميدز مواجهة جورماهيا بطموحات تتجاوز مجرد عبور الدور التمهيدي بعدما تحول الفريق خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الأندية المصرية على الساحة الأفريقية.

ويبحث الفريق السماوي عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تسهل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة يوم 13 سبتمبر الجاري وتضعه في موقف قوي قبل الحسم على أرضه ووسط جماهيره.

وتحظى مشاركة بيراميدز بأهمية خاصة باعتبارها المشاركة الرابعة على التوالي للفريق في دوري أبطال أفريقيا بعدما نجح في فرض نفسه تدريجيًا ضمن دائرة المنافسة القارية ولم يعد ظهوره في البطولات الأفريقية مجرد تجربة عابرة.

ويمتلك الفريق دوافع إضافية في النسخة الحالية في ظل رغبته في مواصلة البناء على الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية وتحويل خبرته القارية إلى حضور دائم بين كبار أندية أفريقيا.

انطلاقة محلية تمنح بيراميدز دفعة قوية

ولا يدخل بيراميدز الاختبار الأفريقي في ظروف عادية بعدما حقق بداية مثالية للموسم على المستوى المحلي ونجح الفريق بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا في الفوز بمبارياته الثلاث الأولى في الدوري المصري ليحصد العلامة الكاملة ويتصدر جدول المسابقة وهو ما يمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية قبل أول ظهور قاري.

ويأمل موكوينا في نقل هذه البداية القوية إلى دوري أبطال أفريقيا خاصة أن المباريات القارية تحتاج إلى تركيز مختلف وقدرة على التعامل مع تفاصيل صغيرة يمكن أن تحسم مواجهات الذهاب والإياب.

موكوينا أمام اختبار إدارة النجوم

وتبدو قائمة بيراميدز شبه مكتملة قبل مواجهة جورماهيا مع عودة مصطفى زيكو إلى حسابات الفريق وهو ما يمنح موكوينا مساحة أكبر في اختيار التشكيل والتعامل مع مجريات المباراة.

ويواجه المدرب الجنوب أفريقي تحديًا لا يتعلق فقط باختيار أفضل 11 لاعبًا وإنما بإدارة قائمة تضم مجموعة كبيرة من العناصر المميزة في ظل ازدحام جدول الفريق بالمباريات المحلية والقارية.

ويعتمد موكوينا على خلق منافسة مستمرة بين لاعبيه من خلال عدم منح أي لاعب ضمانات مسبقة بشأن المشاركة وهو الأسلوب الذي يسعى من خلاله إلى الحفاظ على جاهزية جميع العناصر خصوصًا أن بيراميدز سيكون مطالبًا بالمنافسة على أكثر من جبهة خلال الموسم.

وتكتسب هذه الجزئية أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة إذ سيكون التعامل مع الإجهاد وتدوير اللاعبين أحد أبرز الملفات التي قد تحدد قدرة الفريق على الاستمرار بنفس القوة في الدوري ودوري الأبطال.

جورماهيا.. سلاح الأرض والجمهور في مواجهة بيراميدز

على الجانب الآخر يدرك جورماهيا الكيني أن القرعة وضعته أمام منافس يملك خبرة وإمكانات كبيرة لكنه يدخل المواجهة متمسكًا بحظوظه في تحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر إلى القاهرة.

ويعول الفريق الكيني بصورة كبيرة على إقامة المباراة في ملعب «نيايو الوطني» والاستفادة من الدعم الجماهيري والأجواء المحيطة بالمواجهة في محاولة لتعويض الفوارق الفنية التي تميل لمصلحة بيراميدز على الورق.

كما يملك جورماهيا خبرة جيدة في مواجهة الأندية المصرية وهو ما يجعله يدرك طبيعة الاختبار الذي ينتظره خاصة أن مباريات البطولات الأفريقية لا تُحسم دائمًا وفقًا لفوارق الأسماء أو النتائج المحلية.

ويعرف بيراميدز أن مهمته الأساسية في نيروبي تتمثل في العودة بنتيجة تمنحه أفضلية حقيقية وعدم منح صاحب الأرض فرصة الدخول إلى مباراة الإياب بالقاهرة وهو يملك أفضلية معنوية أو فنية.

زد.. صفحة جديدة في تاريخ النادي

وفي القاهرة تبدأ قصة مختلفة تمامًا عندما يستضيف زد فريق أساس الجيبوتي في الثامنة مساءً على استاد القاهرة في أول ظهور للفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويكتب زد بهذه المشاركة فصلًا جديدًا في تاريخه بعدما حجز مقعده في البطولة بصفته وصيفًا لكأس مصر ليخوض للمرة الأولى تجربة المنافسات القارية وسط طموح كبير بتقديم نفسه بصورة قوية منذ البداية.

وتختلف أهداف زد عن بيراميدز من حيث الخبرة لكن الفريق يملك فرصة مهمة لبناء شخصية قارية جديدة خاصة أن تحقيق انتصار مريح في مباراة الذهاب سيمنحه أفضلية كبيرة قبل لقاء العودة.

محمد شوقي يبحث عن بداية مثالية

ويقود محمد شوقي الفريق في هذه المغامرة القارية ويأمل المدير الفني في أن تكون ضربة البداية على استاد القاهرة بمثابة إعلان مبكر عن قدرة زد على المنافسة خارج الحدود المحلية.

ويعرف شوقي أن المواجهة تبدو فرصة مثالية لتحقيق الفوز وإكساب لاعبيه الثقة المطلوبة قبل استكمال مشوار البطولة خصوصًا أن المشاركة الأولى تحمل دائمًا قدرًا من الترقب والضغط.

ولهذا سيكون التركيز على تسجيل أهداف مبكرة وحسم المباراة بأكبر فارق ممكن أحد أهم أهداف الفريق مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على التركيز الدفاعي وعدم منح المنافس أي فرصة لإفساد الاحتفالية الأولى بالظهور الأفريقي.

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا زد الكونفدرالية جورماهيا الكيني أساس الجيبوتي استاد القاهرة رولاني موكوينا موكوينا محمد شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

سعر الذهب

سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 6 سبتمبر يصل إلى 4217 جنيها

الذهب

طلع 40 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

البنك المركزي

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 115 مليار جنيه غدا

بالصور

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

طريقة عمل بيتزا من دون دقيق مع عجينة البروكلي

طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.

بانيه بطريقة مختلفة ولذيذة للانش بوكس.. من غير ما ينشف

البانية
البانية
البانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد