قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منصة رقمية.. موعد مباراة طرابزون وجنتشلربيرليجي فى الدورى التركي والقنوات الناقلة
مصر تفرض سيادتها على مضمار البطولة العربية للناشئين.. 6 ميداليات في اليوم الأول وتفوق فني واعد
وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يبحثان ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بمنطقتي جرزا وعرب أبوساعد
تكليف المحافظين بحملات مفاجئة.. مقترحات برلمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق
رافينيا يطارد رقمًا تاريخيًا مع برشلونة.. إنجاز أسطوري يفصله عن زلاتان وميسي
الاستخبارات الإسرائيلية: طهران تعد لهجوم "على غرار 7 أكتوبر" عبر محورها الإقليمي
معلومات الوزراء : تحولات التجارة العالمية تفتح فرصًا جديدة أمام مصر للتمركز في سلاسل القيمة والإمداد
إسرائيل: لن ننسحب من المنطقة الأمنية بالجنوب حتى نزع سلاح حزب الله بجميع أنحاء لبنان
25 ألف شقة إيجار وتمليك..مواعيد الحجز والشروط والفئات المستفيدة
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 6-9-2026
«صباح البلد» يستعرض مقال إلهام أبو الفتح تحت عنوان: إلا قناة السويس
الإيجار المنتهي بالتملك 2026 .. تفاصيل طرح 10 الاف وحدة سكنية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرس الثوري: مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران وسنتعامل بحزم مع أي تحرك أمريكي

مضيق هرمز
مضيق هرمز
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحرس الثوري، قال إن مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران وسنتعامل بحزم مع أي تحرك أمريكي.


واضاف الحرس الثوري، أن استهدفنا زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز.

وفي وقت سابق قال الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز المتوسط للدراسات، إن احتمالات اندلاع حرب شاملة في المنطقة لا تزال منخفضة، رغم تصاعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، موضحًا أن الإدارة الأمريكية ليست معنية في الوقت الراهن بالدخول في حرب واسعة، لاعتبارات سياسية وعسكرية واقتصادية، من بينها عدم رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خوض انتخابات مفصلية في ظل حرب جديدة.

وأوضح عوض، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن واشنطن تتجه بصورة أكبر إلى حرب الاستنزاف والضغط الاقتصادي على إيران، بالتوازي مع استخدام ضربات عسكرية محدودة، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية تستهدف تقييد التعاملات المالية والتجارية ونقل النفط الإيراني، كما تشمل الجهات التي تتعامل مع طهران، وأن الضربات الأخيرة تستهدف تعميق الحصار الاقتصادي وإبقاء إيران في حالة من عدم الاستقرار، وربما الدفع نحو حدوث انشقاقات داخلية.

وأشار إلى أن الحرب الشاملة ستكون مكلفة للغاية بالنسبة لإيران، رغم امتلاكها قدرة على التحمل والتكيف، مؤكدًا في الوقت نفسه أن استمرار حرب الاستنزاف والضغوط الاقتصادية وحرب الناقلات يفرض أعباء كبيرة على طهران، كما لفت إلى أن أي تصعيد واسع في الخليج لن يقتصر تأثيره على إيران، بل سيمتد إلى مختلف دول المنطقة، خاصة مع البحث عن طرق بديلة لنقل النفط والتجارة بعيدًا عن مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب حول السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز، رأى «عوض» أن هذه التصريحات تحمل طابعًا إعلاميًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أن الواقع الميداني لا يتطابق بالضرورة معها، وأن استمرار انخفاض حركة السفن والهجمات على مواقع وجزر مرتبطة بالمضيق يثير تساؤلات حول حقيقة فتحه والسيطرة الكاملة عليه، مضيفًا أن بعض التصريحات قد يكون لها انعكاسات على أسواق النفط والأسهم والمضاربات.


 

الحرس الثوري مضيق هرمز إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

سعر الذهب

سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

تيم حسن

مسلسل مولانا يحصد 5 جوائز في حفل «موريكس دور 2026»

أميرة أديب: «نفسي أقدم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

أميرة أديب: «نفسي أقدّم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

أحمد سعد

أحمد سعد يحصد جائزة النجم العربي الجماهيري ويُكرم عن مكسرات في Murex d’Or 2026

بالصور

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

طريقة عمل بيتزا من دون دقيق مع عجينة البروكلي

طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.

بانيه بطريقة مختلفة ولذيذة للانش بوكس.. من غير ما ينشف

البانية
البانية
البانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد