الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط و3 سفن أمريكية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم السبت، استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارًا وصفه بأنه غير مصرح به في مضيق هرمز، إلى جانب 3 سفن أمريكية، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقال الحرس الثوري إن الهجمات جاءت ردًا على استهداف الولايات المتحدة 3 ناقلات نفط إيرانية، مؤكدًا أن العمليات استهدفت السفن في إطار الرد على الهجوم الأمريكي.

وحذرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري جميع السفن الموجودة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز من استخدام الممرات التي تصفها طهران بأنها غير مسموح بها.

وشدد الحرس الثوري على أن السفن التي تخالف هذه التحذيرات وتستخدم تلك الممرات قد تصبح عرضة للاستهداف، في تصعيد جديد للتوترات العسكرية في محيط مضيق هرمز.