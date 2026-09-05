إصابة شخص وانفجار أسطوانات بوتاجاز.. حريق ضخم يلتهم مطعمًا من 3 طوابق في مرسى علم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، مساء اليوم، من السيطرة على حريق ضخم اندلع داخل أحد المطاعم بشارع 19، وأسفر عن احتراق المبنى بالكامل، فيما أصيب شخص جراء الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالبحر الأحمر بلاغًا بنشوب حريق داخل المطعم.

وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، بالتزامن مع إرسال سيارات الإسعاف للتعامل مع أي حالات إصابة محتملة.

وبمجرد وصول القوات، بدأت عمليات محاصرة النيران والسيطرة عليها، لمنع امتدادها إلى العقارات والمنشآت المجاورة، حتى تمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد الحريق بالكامل.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق شهد انفجار عدد من أسطوانات البوتاجاز الموجودة داخل المطعم، ما أدى إلى زيادة شدة النيران وسرعة انتشارها داخل المبنى المكون من 3 طوابق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.