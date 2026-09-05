نياحة القمص باسيليوس مجلي.. والبابا تواضروس يقدم العزاء لإيبارشية مطاي

توفي اليوم، السبت، القمص باسيليوس مجلي، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمطاي، عن عمر ناهز 79 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 53 عامًا، ليتنيح اليوم بعد حياة حافلة بالخدمة والعطاء.

وُلد الأب المتنيح في العاشر من أغسطس عام 1947م، وسيم كاهنًا في الحادي عشر من مارس عام 1973م، ونال رتبة القمصية في السابع من مايو عام 1977م.

وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم في كنيسة الشهيد مار جرجس بمطاي، بمشاركة نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف الإيبارشية، وعدد من كهنة الإيبارشية، إلى جانب أسرة الأب المتنيح وأبنائه ومحبيه.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء إلى نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي، وإلى الآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص باسيليوس مجلي، ملتمسًا عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، وطالبًا لنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع جميع المقدسين.