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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سيات تودع العالم.. وإيقاف إنتاج 10 سيارات شهيرة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

تخفيض النفقات.. فولكس فاجن تحسم مصير 10 سيارات شهيرة تمهيدًا لإلغائها نهائيًّا

​وافق مجلس الإشراف في مجموعة فولكس فاجن على خطة استراتيجية يقضي بموجبها إلغاء ما يقرب من 50% من قائمة طرازات المجموعة بحلول عام 2035، وذلك للحد من النفقات وتبسيط خطوط الإنتاج والتخلص من الطرازات ذات المبيعات المنخفضة. 

وتتضمن الخطة تقليص التكرار في الفئات الفاخرة داخل علامة أودي مثل استبعاد سيارات A8 وe-tron GT، إلى جانب إلغاء النسخ الكوبيه من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. 

كما تحوم الشكوك حول مستقبل طرازات أخرى داخل المجموعة مثل سكودا فابيا وكوبرا رافال، في حين تحتفظ العلامات الفاخرة مثل بنتلي ولامبورجيني بتشكيلاتها الرئيسية مع تحديث طرازات مثل أوروس وبنتايجا.

كلمات مفتاحية: سيارات فولكس فاجن 2026، إلغاء طرازات أودي، استراتيجية مجموعة فولكس فاجن، مستقبل سكودا فابيا، تقليص نفقات السيارات.

 

وداعًا حبيبة الملايين.. تصفية علامة "سيات" الإسبانية نهائيًّا ونقل أصولها إلى "كوبرا"

​تتجه مجموعة فولكس فاجن لإيقاف علامة السيارات الإسبانية العريقة "سيات" الممتدة لـ 76 عامًا بحلول عام 2029 على الأكثر، وتحويل جميع الموارد والشبكات الإنتاجية لصالح علامتها الفرعية "كوبرا". 

تهدف الخطة إلى تركيز الاستثمارات لرفع مبيعات كوبرا السنوية لتتراوح بين 500.000 و600.000 سيارة باعتبارها المحرك الرئيسي للربحية. 

وستستمر خدمات الصيانة وقطع الغيار لملاك سيات الحاليين عبر مراكز خدمة كوبرا، مع مواصلة إطلاق التحديثات المقررة لطرازات إيبيزا وأرونا وليون حتى عام 2029، وسط اعتراضات من النقابات العمالية لحماية وظائف العمال.

مصفحة ضد الحروب.. أسرار القلعة المتحركة للرئيس الصيني "هونشي N701" في القاهرة

​لفتت الليموزين الرئاسية الصينية هونشي N701 الأنظار خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة، حيث تحمل السيارة رمزية سياسية وسيادية تعكس قوة الصناعة الوطنية الصينية. 

وتعد السيارة مركز قيادة مصفحًا ومحصنًا يتجاوز مفاهيم المركبات الفاخرة التجارية، إذ تم تزويدها بزجاج سميك مضاد للرصاص وعجلات قياس 21 بوصة مقاومة للانقضاض. 

كما تضم المقصورة الخلفية المعزولة نظام تنقية وإمداد مستقل بالأكسجين للتعامل مع التهديدات البيولوجية والكيميائية في الظروف الطارئة.

اقتراب حسم الرهان.. تسلا تهدد بخسارة تحدي "حلق الرأس" أمام أشهر يوتيوبر سيارات

​يقترب صانع المحتوى التقني الشهير ماركوس براونلي (MKBHD) من كسب رهانه ضد تسلا ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك بشأن بدء مبيعات سيارة الأجرة ذاتية القيادة "سايبر كاب" للمستهلكين بسعر يقل عن 30.000 دولار قبل نهاية عام 2026. 

ومع تبقي أقل من 4 أشهر على نهاية العام، تبدو فرصة فوز براونلي كبيرة جدًّا بعد تعهده بحلق رأسه على الهواء مباشرة إذا أوفت تسلا بوعودها، نظرًا للتحديات التنظيمية والمعايير الصارمة لمنح التراخيص لسيارة لا تحتوي على عجلة قيادة أو أدوات تحكم يدوية.

أخبار السيارات هونشي N701 سيارات سيات فولكس فاجن سيات إيبيزا سيارات كوبرا 2026

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