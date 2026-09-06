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بمشاركة 15 دولة عربية .. افتتاح البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى تحت 18 سنة مصر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 15 دولة عربية .. افتتاح البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى تحت 18 سنة مصر 2026

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
الإسماعيلية انجي هيبة

انطلقت، مراسم افتتاح البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، مساء السبت، على مضمار ملعب مركز الفرق القومية  بالمعادي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود من 15 دولة عربية، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.


بدأت مراسم الافتتاح بطابور عرض المنتخبات المشاركة، أعقبه عرض للموسيقى العسكرية، ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وأداء قسم الحكام، قبل أن يلقي العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، كلمته الترحيبية بالوفود المشاركة.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة، و اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب رؤساء الوفود العربية المشاركة، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والأفريقية وقيادات الحركة الرياضية.

وفي هذا الصدد أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على أهمية استضافة مصر للبطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب القوى، "فرصة مهمة للاعبين الصغار للتنافس واكتساب الخبرات"، مشيراً إلى أن وجود 15 دولة عربية في مصر يؤكد أهمية البطولة وقيمتها بالنسبة للرياضة العربية.

وقال وزير الشباب والرياضة : "سعيد بوجود هذا العدد من الدول العربية الشقيقة في مصر بلدهم الثاني، والأهم بالنسبة لنا أن البطولة تخرج بالشكل الذي يليق باللاعبين والوفود المشاركة"، مشيرًا "إحنا محتاجين البطولات دي بشكل مستمر، لأنها بتدي اللاعب الصغير فرصة حقيقية للاحتكاك والمنافسة، وبتساعدنا نكتشف أبطال ممكن نشوفهم بعد سنوات على منصات التتويج العالمية".

وفي كلمته، خلال الافتتاح رحب العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالعميد علي إبراهيم الشيخي، رئيس الاتحاد العربي والسعودي لألعاب القوى، والوفود العربية ومسؤولي الاتحاد العربي وجميع الاتحادات الوطنية العربية وممثلي وسائل الإعلام وان مصر دائما بيت الرياضة العربي وترحب بكل حب الأشقاء العرب.

ووجه فودة الشكر إلى السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للاتحاد هو العامل الأساسي في تطوير اللعبة، قائلاً: "لولا دعم وزارة الشباب والرياضة للاتحاد، ما كنا حققنا ما وصلنا إليه، فالوزارة تقف دائماً بجانبنا وهي الداعم الأول لألعاب القوى".

من جانبه، رحب العميد علي إبراهيم الشيخي، رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، بكافة الوفود العربية المشاركة، معربًا عن سعادته بالتواجد في مصر.

وأكد أن الدولة المصرية حافظت على مكانتها الرائدة في الرياضة وبالتحديد ألعاب القوى منذ تأسيس اللعبة قائلاً : "أشكر الدولة المصرية على هذه الاستضافة وهذا ما تعودنا عليه دائما، كما أوجه الشكر والتقدير إلى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة المصري، على دعمه للاتحادات الرياضية العربية ولرياضة ألعاب القوى وحرصه على توفير كافة الإمكانيات لإنجاح البطولة، كما أوجه الشكر إلى الاتحاد المصري برئاسة العميد حاتم فودة، على حسن الاستضافة والتنظيم واستقبال جميع الوفود العربية المشاركة في البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 15 دولة عربية، هي: مصر "الدولة المستضيفة"، والأردن، والبحرين، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، والكويت، وسوريا، والمغرب، وتونس، وجيبوتي، وسلطنة عمان، ولبنان، وليبيا، بمشاركة نحو 276 لاعباً ولاعبة.

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