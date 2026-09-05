بالمستند.. عامر العمايرة يفجر مفاجأة بشأن عقوبة إيقاف قيد الزمالك

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن عقوبة إيقاف القيد المفروضة على نادي الزمالك تُصنف كعقوبة تأديبية، رافضًا الجدل المثار حول وصفها بـ«عقوبة رياضية» وليست «إيقاف قيد تأديبي».

وقال العمايرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «من فترة حد كنت باحترمه اتكلم عن عقوبة إيقاف القيد على نادي الزمالك وقال اسمها عقوبة رياضية وليس إيقاف قيد تأديبي، واتهم اللي بيقول تأديبي بالجهل وعدم المعرفة».

وأضاف: «وأنا مش برد غير بمستند، دي قضية مكتوب على العقوبة الرياضية (تأديبية)، وعلى فكرة القرار المستأنف صادر من غرفة تسوية المنازعات».

كانت أزمة إيقاف قيد الزمالك قد أثارت جدلًا واسعًا، في ظل الحديث عن عقوبة تأديبية بالحرمان من القيد لفترتين، على خلفية قرارات صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».