مصدر بالزمالك: لن ننظر في أي عرض لبيزيرا قبل عودته لمصر

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف إدارة القلعة البيضاء من العروض المقدمة للتعاقد مع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك لن تنظر في أي عروض تخص بيزيرا خلال الفترة الحالية، قبل عودة اللاعب إلى مصر والانتظام في تدريبات الفريق

طلب البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحصول على ضمان من مسؤولي النادي بشأن الموافقة على رحيله خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ قرار العودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق.

ويرغب بيزيرا في التأكد من أن عودته إلى الزمالك لن تعني استمراره مع الفريق، خاصة في ظل تمسكه بخوض تجربة احترافية جديدة والانتقال إلى نادٍ آخر، بينما يصر مسؤولو القلعة البيضاء على عودة اللاعب أولًا، ثم عقد جلسة معه لمناقشة أسباب الأزمة والوقوف على موقفه النهائي.

