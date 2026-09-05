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سيف زاهر يدافع عن ناصر منسي: أسطورة .. والونش شايل فريق الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يدافع عن ناصر منسي: أسطورة .. والونش شايل فريق الزمالك

منسي
منسي
يارا أمين

أشاد الإعلامي سيف زاهر بعدد من لاعبي الزمالك، عقب مواجهة الفريق أمام وادي دجلة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة بعض اللاعبين إلى مستواهم المعهود، كما وجه رسالة دعم إلى أحمد الخضري بعد الخطأ الذي ارتكبه خلال المباراة.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ناصر منسي خاض فترة إعداد قصيرة مثل باقي اللاعبين، مؤكدًا تعاطفه مع مهاجم الزمالك، ومشيدًا بشخصيته ورغبته الكبيرة في تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

وأضاف: «ناصر منسي زيه زي باقي اللاعبين عمل فترة إعداد أسبوع ولا 8 أيام، ناصر منسي أطيب خلق الله، وأنا متعاطف مع اللاعب جدًا».

وتابع: «منسي عايز يعمل كل حاجة في الكورة، والكعب بتاع النهاردة ده لو كان جه كان هيفرق معاه، منسي عايز يشحن الكارت».

وأكد سيف زاهر أن ناصر منسي لاعب كبير، متوقعًا أن يستعيد بريقه خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «منسي لاعب كبير وهنرجع بعد خمس أسابيع ولا حاجة هنقول عليه الأسطورة تاني».

كما أشاد زاهر بمحمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، مؤكدًا أنه يمثل أحد أهم عناصر الخبرة داخل الفريق، ودائمًا ما يظهر في المكان المناسب.

وقال: «الونش هو منقذ الزمالك دايمًا، الونش بيلعب بخبرات السنين، مدافع الحقيقة قوي جدًا وكابتن شايل الفريق وعارف دوره كويس».

وأضاف: «محمود الونش راجع بمستوى كبير ودايمًا واقف في المكان الصح».

وفي سياق آخر، وجه سيف زاهر رسالة إلى أحمد الخضري، لاعب الزمالك، بعد الخطأ الذي ارتكبه خلال المباراة، مطالبًا إياه بعدم التأثر بالواقعة، خاصة أنه لا يزال أمامه مستقبل طويل في الملاعب.

وقال زاهر: «يا أحمد يا خضري، الغلطة النهاردة مش نهاية اللاعب، أنت كنت لاعب من أهم لاعيبة الفريق».

وأضاف: «كنت أتمنى معتمد جمال يخلي اللاعب يكمل الماتش، ورسالتي للخضري: ارمي ورا ضهرك، وإنت لسه قدامك المستقبل طويل، لاعب مميز وجماهير الزمالك عارفة هترجع الثقة للاعب إزاي».

واختتم سيف زاهر تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم اللاعبين وعدم تحميلهم مسؤولية الأخطاء، خاصة في ظل امتلاكهم القدرة على استعادة الثقة والتألق من جديد.

الإعلامي سيف زاهر الزمالك أحمد الخضري ناصر منسي منسي محمود حمدي الونش

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