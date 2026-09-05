‏القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 15 غارة على مواقع وآليات حوثية في الساحل الغربي

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ الطيران الحربي أكثر من 15 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.

وفي وقت لاحق من أمس الجمعة ؛ تمكنت القوات المسلحة اليمنية في محور تعز ، من استعادة السيطرة على "تبة الخزان" في مديرية جبل حبشي.

ووفق ما نشره المركز الإعلامي لمحور تعز، فإن وحدات من الجيش الوطني نفذت عملية هجومية ناجحة، أسفرت عن استعادة "تبة الخزان" الاستراتيجية بمديرية جبل حبشي، بعد اشتباكات مباشرة مع مليشيا الحوثي.

وبيّنت المصادر أن المعارك تشهد تصاعداً ملحوظاً في جبهتي مقبنة والكدحة غربي تعز، حيث تخوض قوات الجيش مواجهات عنيفة لإفشال محاولات تقدم المليشيا في المنطقة.

وتزامن التقدم الميداني مع وصول تعزيزات عسكرية إلى مواقع محور تعز، بهدف إسناد القوات وتعزيز مواقعها في الجبهات الغربية، ضمن العمليات العسكرية المستمرة لتأمين المديريات المحررة وتوسيع نطاق السيطرة