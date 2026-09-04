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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المسلحة اليمنية تستعيد تبة الخزان غربي تعز وسط معارك عنيفة مع الحوثيين

القوات المسلحة اليمنية تستعيد تبة الخزان غربي تعز وسط معارك عنيفة مع الحوثيين
القوات المسلحة اليمنية تستعيد تبة الخزان غربي تعز وسط معارك عنيفة مع الحوثيين
القسم الخارجي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على «تبة الخزان» في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز، عقب مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثيين، في أحدث تطور ميداني تشهده جبهات غرب المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن القوات المسلحة تمكنت من استعادة الموقع خلال المعارك، بالتزامن مع اشتداد المواجهات في جبهتي مقبنة والكدحة، وسط وصول تعزيزات عسكرية إلى مواقع القوات الحكومية.

وتكتسب «تبة الخزان» أهمية ميدانية، إذ تقع ضمن منطقة جبلية غربي تعز وتطل على عدد من المناطق المحيطة، ما يمنح السيطرة عليها أهمية في حركة القوات ورصد التحركات على خطوط التماس. وأفادت وكالة «الأناضول» بأن الموقع يُعد من النقاط الجبلية الاستراتيجية في المنطقة.

وأضافت المصادر العسكرية أن القوات الحكومية تواصل عملياتها في جبهتي مقبنة والكدحة، في ظل تصاعد الاشتباكات وتحركات عسكرية متبادلة، مشيرة إلى أن التعزيزات التي وصلت إلى المنطقة تأتي في إطار مواجهة هجمات الحوثيين وتحركاتهم في جبهات غرب محافظة تعز.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي على عدد من الجبهات اليمنية، إذ شهدت مناطق غرب تعز خلال الساعات الماضية تجددًا للمعارك بين القوات الحكومية والحوثيين، مع إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني في بعض المواقع.

ولم تتضمن البيانات المنشورة حتى الآن حصيلة نهائية للخسائر البشرية في صفوف القوات الحكومية أو الحوثيين جراء المعارك الأخيرة، كما لم يصدر إعلان مماثل من جماعة الحوثيين بشأن التطورات في جبل حبشي ومقبنة والكدحة.

وتعكس التطورات الميدانية في غرب تعز عودة التوتر إلى واحدة من أبرز جبهات الصراع اليمني، وسط استمرار التحركات العسكرية ومحاولات كل طرف تعزيز مواقعه والسيطرة على المرتفعات والممرات ذات الأهمية العسكرية.
 

القوات المسلحة اليمنية تبة الخزان جبل حبشي محافظة تعز الحوثيين القوات المسلحة

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