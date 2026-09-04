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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرح.. آداة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الاتصال الحكومي بالأردن

النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي «فرح»
النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي «فرح»
أ ش أ

اتجهت الحكومة الأردنية إلى توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصال الحكومي؛ بإطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي «فرح»، وذلك بعد يوم من الإعلان عن إطلاق الشخصية الرقمية التي تستهدف تقديم المعلومات والرسائل الحكومية للجمهور بصورة مبسطة عبر المنصات الرقمية.

وأعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، اليوم الجمعة، إطلاق النسخة الإنجليزية من «فرح»، موضحًا أن النسخة الجديدة تستهدف وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، مع إمكانية التوسع في إطلاق نسخ بلغات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتعد «فرح» شخصية رقمية افتراضية جرى تطويرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتكون إحدى أدوات الاتصال الحكومي الأردني، من خلال تقديم المعلومات والرسائل الرسمية عبر المنصات الرقمية، في إطار توجه يستهدف تطوير آليات التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الأردني.

وتستهدف النسخة الإنجليزية توسيع نطاق وصول الرسائل الحكومية إلى الجمهور الدولي، ولا سيما وسائل الإعلام والمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث تعتزم الحكومة الاستفادة من «فرح» في نشر المحتوى الخاص بالمؤتمرات والفعاليات الاستثمارية الدولية التي تستضيفها المملكة أو تشارك فيها.

وقال المومني، إن «فرح» ستسهم في نشر المحتوى المرتبط بالمؤتمرات الاستثمارية العالمية، بما يوفر وسيلة رقمية إضافية للتعريف بالفرص والمشروعات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في الأردن.

ويأتي إدخال الشخصية الرقمية إلى منظومة الاتصال الحكومي؛ في إطار توجه أردني للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج وتقديم المحتوى الرسمي، بالتزامن مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في الحصول على المعلومات والأخبار.

وتتيح الشخصية الرقمية تقديم المحتوى بصيغ متعددة ووفق لغات مختلفة، بما يسمح بتوجيه الرسائل الحكومية إلى شرائح متنوعة من الجمهور، بحسب طبيعة الموضوع والمنصة المستخدمة، وهو ما يمنحها دورًا مكملًا لأدوات الاتصال الحكومي التقليدية.

ومن شأن التوسع في استخدام «فرح» وإطلاق نسخ بلغات أخرى أن يعزز قدرة الحكومة الأردنية على التواصل مع جمهور أوسع، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، فضلًا عن الملفات والقضايا التي تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية.

وتبرز أهمية التجربة بصورة خاصة في مجال الاتصال الاستثماري، إذ يمثل توفير المعلومات الرسمية بصورة سريعة وباللغات التي يستخدمها المستثمرون ووسائل الإعلام الدولية عنصرًا مهمًا في التعريف بالسياسات والفرص الاقتصادية المتاحة في المملكة.

وفي المقابل، تفرض طبيعة الأداة الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضرورة ضمان ارتباط المحتوى الذي تقدمه بالمعلومات الحكومية الرسمية والمحدثة، بما يكفل دقة الرسائل ويحافظ على وضوح مصدر المعلومات والجهة المسؤولة عنها.

وتعكس تجربة «فرح» اتجاهًا متزايدًا نحو توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي، بما يفتح المجال أمام تطوير وسائل جديدة لتقديم المعلومات الرسمية والتواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام والجمهور الدولي.

الحكومة الأردنية تقنيات الذكاء الاصطناعي النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي «فرح»

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