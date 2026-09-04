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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل المكرونة المحمرة بصلصة زمان.. أكلة اقتصادية وسريعة

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل المكرونة المحمرة باعتبارها من الأكلات المصرية السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، كما تتميز بمذاقها الشهي الذي يناسب الكبار والصغار.

وتعتمد المكرونة المحمرة على تحميص المكرونة في السمن والزيت حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مميزًا، ثم إضافة صلصة الطماطم والتوابل والمرق، للحصول في النهاية على طبق شهي ومشبع يمكن تقديمه بجانب العديد من الأكلات.

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

مكونات المكرونة المحمرة:

  • كيس مكرونة صغير، حوالي 400 جرام، ويفضل استخدام المكرونة الخواتم أو المرمرية.
  • كوب من عصير الطماطم الطازج، أو ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم المخفف بالماء.
  • ثمرة فلفل أخضر رومي أو حار، مفرومة ناعمًا.
  • بصلة صغيرة مفرومة.
  • فصان من الثوم المفروم.
  • 3 إلى 4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم الساخن.
  • ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي.
  • ملعقتان كبيرتان من الزيت.
  • ملعقة صغيرة من الكمون.
  • ملح حسب الرغبة.
  • فلفل أسود حسب الرغبة.
  • رشة كزبرة جافة.
  • مكعب مرق، حسب الرغبة.
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

خطوات تحضير المكرونة المحمرة:

ـ لتحمير المكرونة: ضعي السمن والزيت في قدر واسع على نار متوسطة، ثم أضيفي المكرونة وقلبيها باستمرار حتى تتحمر جميع الحبات بشكل متساوٍ وتكتسب اللون الذهبي المميز.

ـ يُفضل الاستمرار في التقليب خلال هذه المرحلة حتى لا تحترق بعض حبات المكرونة قبل الأخرى.

ـ إضافة البصل والثوم: بعد وصول المكرونة إلى درجة التحمير المطلوبة، اخفضي النار قليلًا، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي المكونات لمدة دقيقة تقريبًا حتى يذبل البصل وتظهر رائحة الثوم.

ـ أضيفي الفلفل الأخضر والكزبرة الجافة، ثم قلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج النكهات.

ـ لتحضير صلصة المكرونة: أضيفي عصير الطماطم أو معجون الطماطم المخفف إلى المكرونة، وقلبي الخليط لمدة دقيقتين تقريبًا حتى تتجانس المكونات وتتداخل نكهة الطماطم مع المكرونة المحمرة.

ـ بعد ذلك، اسكبي المرق الساخن بحيث يغطي المكرونة بنحو 2 سم تقريبًا، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون.

ـ اتركي المكرونة على نار عالية حتى تبدأ في الغليان وتتشرّب معظم كمية المرق.

ـ تهدئة النار ونضج المكرونة: اخفضي النار إلى أقل درجة، ثم غطي القدر واتركي المكرونة المحمرة لمدة تتراوح بين 10 و12 دقيقة، أو حتى تنضج تمامًا.

ـ يُفضل الاحتفاظ بكمية صغيرة جدًا من الصوص داخل القدر، حتى تظل المكرونة رطبة ولا تصبح جافة.

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

طريقة تقديم المكرونة المحمرة

تُقدم المكرونة المحمرة ساخنة فور الانتهاء من تحضيرها، ويمكن تزيينها بالقليل من البقدونس المفروم أو شرائح الفلفل الحار حسب الرغبة.

ويمكن تقديمها بجانب الكبدة الإسكندراني، أو اللحم المقلي، أو البطاطس المحمرة، كما يمكن تناولها مع البيض المسلوق أو البيض المحمر بالسمن للحصول على وجبة بسيطة ومشبعة.

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

سر نجاح المكرونة المحمرة

يُعد تحمير المكرونة جيدًا مع التقليب المستمر من أهم خطوات نجاح الوصفة، إذ يساعد ذلك على الحصول على اللون الذهبي المميز والنكهة المحمصة.

كما أن استخدام المرق الساخن بدلًا من الماء يمنح المكرونة مذاقًا أكثر غنى، بينما يساعد ترك كمية قليلة من الصوص في النهاية على الحفاظ على قوامها وعدم جفافها.

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بالصور

طريقة عمل المكرونة المحمرة بصلصة زمان.. أكلة اقتصادية وسريعة

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

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