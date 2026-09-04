مقتل شخصين في غارة بطائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية جنوب لبنان

أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف دراجة نارية في بلدة رومان جنوب لبنان.

غارات وقصف إسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان

نفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجّه استهدفت محيط مبنى نقابة المهندسين في مدينة النبطية جنوب لبنان، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق الجنوب.

وفي قضاء بنت جبيل، فجّرت القوات الإسرائيلية موقعًا بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية والاعتداءات في المنطقة.

كما تعرضت بلدة بني حيان لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما تواصل الطائرات المسيّرة وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التحليق فوق عدد من بلدات الجنوب اللبناني.