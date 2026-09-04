بنك تركي خاضع لعقوبات أمريكية ينفي أي صلة بإيران : استوفينا جميع الشروط

نفى بنك غولدن غلوبال التركي، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه على خلفية مزاعم تتعلق بارتباطه بإيران، وجود أي تعاملات مع الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم في قرار العقوبات.

وقال البنك في بيان إنه «استوفى جميع متطلبات القوانين واللوائح المصرفية المحلية والدولية»، مؤكدًا أن الأفراد والكيانات المذكورة في القرار ليسوا من عملائه، وأنه لم يجرِ معهم أي معاملات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف البنك أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قرار العقوبات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الخطوات التي يعتزم اتخاذها.