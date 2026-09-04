موجة استثنائية.. إسبانيا تسجل درجات حرارة قياسية خلال سبتمبر 2026

سجلت إسبانيا أعلى درجة حرارة لشهر سبتمبر بالتساوي في تاريخها، بلغت أمس 45.7 درجة مئوية، مع استمرار موجة حر استثنائية تضرب مناطق واسعة من البلاد، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية الإسبانية.

وأوضحت الوكالة- في بيان- أن درجة الحرارة القياسية سُجلت في بلدة إل جراندو جنوب غربي البلاد، لتتعادل مع الرقم القياسي المسجل في مدينة مونتورو عام 2016، وتقع المدينتان في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا.

كما سجلت قراءة، الخميس، أعلى درجة حرارة تشهدها إسبانيا منذ بداية العام الجاري، في الوقت الذي اجتاحت فيه موجة من الطقس الشبيه بالصيف مناطق واسعة من جنوب وغرب البلاد، متجاوزة درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية خلال هذا الأسبوع.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إن البلاد شهدت كذلك أشد فترات يناير إلى أغسطس حرارة على الإطلاق، مشيرة إلى وجود "فارق واضح" بين هذه الفترة والفترات الأربع التالية الأكثر حرارة، والتي سجلت جميعها خلال السنوات الأربع الماضية.

وتأتي درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة في سبتمبر بعد سلسلة من موجات الحر الشديدة التي ضربت أوروبا خلال الصيف، فيما يؤكد علماء المناخ أن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية أسهم في زيادة حدة هذه الموجات وإطالة أمدها.