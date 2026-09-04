وزارة السياحة والآثار: إجراءات فورية للتعامل مع تجمع مياه خلف جامع أحمد بن طولون

أكدت وزارة السياحة والآثار، اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للتعامل مع تجمع للمياه بمنطقة قلعة الكبش، الواقعة خلف جامع أحمد بن طولون الأثري بالسيدة زينب.

واوضحت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة- أن انسدادا حدث في بعض مواسير الصرف الصحي بالمنطقة؛ مما أدى إلى تجمع المياه في الزيادة الخاصة بالجامع، وهي مساحة تقع خلف الجامع الأثري.

وعلى الفور، انتقلت مدير عام مناطق آثار جنوب القاهرة يمنى صلاح الدين وفريق العمل بالمنطقة إلى الموقع، وتم الدفع بعربات شفط المياه، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتسليك المواسير وشفط المياه والتعامل مع الموقف.

وأكد المجلس الأعلى للآثار، استمرار المتابعة الدورية للموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المنطقة الأثرية وسلامتها.