المغرب يستقبل 14.1 مليون سائح حتى نهاية أغسطس بزيادة 4.5% مقارنة بالعام الماضي

استقبل المغرب نحو 14.1 مليون سائح حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، بزيادة نسبتها 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بفضل توافد نحو 608 آلاف سائح إضافي، ما عزز نشاط قطاع السياحة المغربي.

وأفادت وزارة السياحة المغربية، في بيان، بأن شهر أغسطس 2026 تجاوز للمرة الأولى حاجز مليوني زائر، محققًا نموًا بنحو 3% مقارنة بأغسطس 2025.

وقالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور إن «منظومة السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة»، مبرزة أن «خارطة الطريق 2023-2026» أثبتت فاعلية الاستثمار الموجه نحو الروافع الاستراتيجية، وأعطت نتائج ملموسة سواء على مستوى حجم الإقبال أو الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وشددت عمور على أن القطاع يختزن إمكانات واعدة تفتح المجال أمام نمو أقوى مستقبلًا، لافتة إلى أن الرهان في المرحلة المقبلة يتجه نحو توسيع دائرة هذه المكتسبات لتشمل جميع الجهات ومختلف الفاعلين المهنيين في المنظومة.