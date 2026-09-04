أخبار السيارات| أول سيارة بورش بجناح ذيل البطة.. تسلا في ورطة بسبب موديل Y

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​خطفت علامة بورش الألمانية الأنظار بإزاحة الستار عن أحدث لغة تصميمية لأيقونتها الرياضية 911 GT3، والتي جاءت مزودة بجناح خلفي استثنائي بأسلوب "ذيل البطة" (Ducktail) المثير للذكريات.

اللمسة الكلاسيكية لم تقتصر على المنظر الجمالي الفاخر فقط، بل عمل المهندسون على تحسين الانسيابية الهوائية وزيادة قوة الضغط السُفلي لتعزيز ثبات السيارة على السرعات العالية وفي المنعطفات الحادة على الحلبات.

سجلت جنرال موتورز براءة اختراع جديدة تحول الكاميرات الداخلية للمقصورة إلى حارس أمني متكامل يرصد السائق والركاب لحظيًّا. التقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تعابير الوجه ومستوى التيقظ ورصد حالات النعاس أو التشتت عن الطريق، وتتعدى ذلك بإطلاق تحذيرات وإشارات صريحة لمنع قيادة السيارة تحت تأثير الإرهاق أو السلوكيات الخاطئة لحماية مستخدمي الطريق.

​تفاقمت الأزمة المالية والهيكلية داخل البيت الألماني بعد تقارير تؤكد وضع 4 مصانع كبرى تابعة لمجموعة فولكس فاجن داخل ألمانيا تحت تهديد الإغلاق المباشر.

تأتي الخطوة ضمن خطة تقشف قاسية لمواجهة تراجع المبيعات والارتفاع الخيالي لتكاليف الإنتاج مقارنة بالمنافسين، وسط تصاعد نبرة الاحتجاجات من النقابات العمالية المناهضة لإلغاء الآلاف من وظائف التصنيع.

أصدرت هيئات أمان الطرق أمر استدعاء عاجل يشمل آلاف السيارات من طراز تسلا موديل Y بعد اكتشاف خلل ميكانيكي خطير في أذرع ونظام التعليق (المساعدين).

أشارت التحذيرات إلى احتمال انفصال أو انكسار أجزاء من التعليق أثناء السير، مما قد يؤدي إلى فقدان السائق السيطرة التامة على المركبة ووقوع حوادث خطيرة، وطالبت الشركة الفنيين بفحص وحظر تسليم السيارات المشمولة حتى تعديل المكونات.