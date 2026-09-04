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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أول سيارة بورش بجناح ذيل البطة.. تسلا في ورطة بسبب موديل Y

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

بجناح ذيل البطة الأسطوري.. بورش تكشف عن أحدث أبداع طراز 911 GT3!

​خطفت علامة بورش الألمانية الأنظار بإزاحة الستار عن أحدث لغة تصميمية لأيقونتها الرياضية 911 GT3، والتي جاءت مزودة بجناح خلفي استثنائي بأسلوب "ذيل البطة" (Ducktail) المثير للذكريات. 

اللمسة الكلاسيكية لم تقتصر على المنظر الجمالي الفاخر فقط، بل عمل المهندسون على تحسين الانسيابية الهوائية وزيادة قوة الضغط السُفلي لتعزيز ثبات السيارة على السرعات العالية وفي المنعطفات الحادة على الحلبات.

حارس أمني ذكي.. جنرال موتورز تحول كاميرات المقصورة لمرقب على سلوك السائق!

سجلت جنرال موتورز براءة اختراع جديدة تحول الكاميرات الداخلية للمقصورة إلى حارس أمني متكامل يرصد السائق والركاب لحظيًّا. التقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تعابير الوجه ومستوى التيقظ ورصد حالات النعاس أو التشتت عن الطريق، وتتعدى ذلك بإطلاق تحذيرات وإشارات صريحة لمنع قيادة السيارة تحت تأثير الإرهاق أو السلوكيات الخاطئة لحماية مستخدمي الطريق.

أزمة هيكلية حادة.. 4 مصانع ألمانية لـ فولكس فاجن مهددة بالإغلاق النهائي!

​تفاقمت الأزمة المالية والهيكلية داخل البيت الألماني بعد تقارير تؤكد وضع 4 مصانع كبرى تابعة لمجموعة فولكس فاجن داخل ألمانيا تحت تهديد الإغلاق المباشر. 

تأتي الخطوة ضمن خطة تقشف قاسية لمواجهة تراجع المبيعات والارتفاع الخيالي لتكاليف الإنتاج مقارنة بالمنافسين، وسط تصاعد نبرة الاحتجاجات من النقابات العمالية المناهضة لإلغاء الآلاف من وظائف التصنيع.

استدعاء خطير.. تسلا تقع في ورطة جديدة بسبب خطر انفصال نظام التعليق بـ Model Y!

أصدرت هيئات أمان الطرق أمر استدعاء عاجل يشمل آلاف السيارات من طراز تسلا موديل Y بعد اكتشاف خلل ميكانيكي خطير في أذرع ونظام التعليق (المساعدين). 

أشارت التحذيرات إلى احتمال انفصال أو انكسار أجزاء من التعليق أثناء السير، مما قد يؤدي إلى فقدان السائق السيطرة التامة على المركبة ووقوع حوادث خطيرة، وطالبت الشركة الفنيين بفحص وحظر تسليم السيارات المشمولة حتى تعديل المكونات.

أخبار السيارات 2026 مواصفات بورش 911 GT3 استدعاء تسلا موديل جنرال موتورز مصانع فولكس فاجن

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