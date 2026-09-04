فرج عامر ينتقد عموتة: تشكيلات خاطئة وتوظيف غير موفق للاعبي الأهلي

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مستوى الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تراجع أداء عدد كبير من اللاعبين لا يعود فقط إلى مستواهم الفردي، وإنما يرتبط أيضًا بسوء التمركز وبطء التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما حمّل مسؤوليته للجهاز الفني بقيادة حسين عموتة.

الأهلي

وقال فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عموتة يبدأ المباريات بتشكيلات وصفها بالخاطئة، مع الاعتماد على نفس اللاعبين رغم تكرار الأخطاء، قبل أن يحاول إصلاح جزء منها خلال الشوط الثاني.

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين صغار السن، الذين يملكون مواهب لا تقل عن حمزة عبد الكريم، إلى جانب الحماس والرغبة في الحصول على فرصة للمشاركة، مطالبًا بالاستعانة بهم تدريجيًا.

واختتم فرج عامر تصريحاته بالتأكيد على أن هؤلاء اللاعبين قادرون على المساهمة في استعادة الأهلي لمستواه الذي يبهر جماهيره، والعودة إلى الصورة التي كان عليها الفريق خلال فترة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.