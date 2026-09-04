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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم تاريخي .. إيرادات ضخمة على طاولة برشلونة

برشلونة
برشلونة
مجدي سلامة

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي أن إيرادات موسم 2025-2026 سجلت رقما قياسيا جديدا بعدما تجاوزت للمرة الأولى حاجز مليار يورو.

ويعقد نادي برشلونة جمعيته العمومية العادية يوم السبت الموافق 19 سبتمبر رغم تعارض الموعد مع مباراة إشبيلية وبرشلونة المقررة في التاسعة مساء وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي في التاسعة والنصف صباحا بالموعد الأول والعاشرة بالموعد الثاني.

وتشهد الجمعية عرض الحسابات المالية لموسم 2025-2026 الذي حقق خلاله النادي إيرادات قياسية تجاوزت مليار يورو، مقارنة بـ994 مليون يورو في الموسم السابق إلى جانب عرض ميزانية موسم 2026-2027.

وأكد برشلونة أن تسجيل إيرادات تتجاوز مليار يورو يمثل رقما قياسيا جديدا للنادي وهذا تحقق رغم التحديات التشغيلية المرتبطة بسعة الملاعب خلال الموسم.

رقم تاريخي

وأشار البيان الرسمي إلى أن تحسن الإيرادات الناتجة عن استغلال الملعب كان من أبرز أسباب الوصول إلى هذا الرقم، رغم خوض بعض مباريات الفريق خلال النصف الأول من الموسم في ملعب يوهان كرويف والملعب الأولمبي، إلى جانب إقامة بعض المباريات في سبوتيفاي كامب نو بحضور جماهيري بلغ 42 ألف متفرج.

وأضاف برشلونة أن النادي اقترب من الميزانية التي كانت موضوعة للموسم رغم أنها كانت تفترض بدء الموسم في ملعب "كامب نو" وبسعة جماهيرية تتجاوز 60 ألف متفرج منذ البداية.

وساهمت الزيادة المستمرة في عائدات الرعاية وتحقيق رقم قياسي في مبيعات منتجات النادي عبر شركة BLM التابعة لبرشلونة في الوصول إلى هذا الرقم التاريخي.

برشلونة نادي برشلونة يوهان كرويف

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