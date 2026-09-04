برشلونة يرفع الشرط الجزائي في عقد حمزة عبدالكريم لـ 150 مليون يورو

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن تحرك جديد من نادي برشلونة لتأمين مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم، بعد المستويات التي قدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

برشلونه

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يستعد للدخول في مفاوضات مع ممثلي حمزة من أجل توقيع عقد جديد بشروط محسنة، مع رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده من 15 مليون يورو إلى 150 مليون يورو، في خطوة تعكس تمسك النادي باللاعب ورغبته في إغلاق الباب أمام أي محاولات لضمه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حصول حمزة على فرصة مع الفريق الأول، حيث سجل ظهوره الرسمي الأول مع برشلونة في الدوري الإسباني، ليصبح أول لاعب مصري يشارك رسميًا مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.