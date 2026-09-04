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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب لودوجوريتس: سعيد بوجود حسام عبد المجيد وأثق في قدرته على التطور

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
باسنتي ناجي

أكد توماس ريس، المدير الفني لفريق لودوجوريتس البلغاري، أن انتقال حسام عبد المجيد إلى الفريق لم يكن سهلًا من ناحية التأقلم، مشيرًا إلى رضاه عن المستوى الذي قدمه اللاعب في ظهوره الأول.

حسام عبد المجيد 

وقال ريس في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إنه قرر الاعتماد على حسام عبد المجيد في المباراة الثانية بعد الأداء الذي قدمه في مشاركته الأولى، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتحمل مسؤولية تطوير اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية.

وأضاف مدرب لودوجوريتس أن حسام سيخضع لبرنامج تطوير مكثف خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة بعض الجوانب والوصول إلى الجاهزية المطلوبة.

واختتم تصريحاته قائلًا: “أشعر بالسعادة بوجود حسام عبد المجيد معي في الفريق، وأثق في قدرته على مواصلة التطور وتقديم الإضافة المطلوبة في الفترة القادمة.”

حسام عبد المجيد الزمالك الاهلي

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