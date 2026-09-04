محمد صلاح يكشف سر انتقاله إلى طرابزون بعد رحيله عن ليفربول

ألمح الدولي المصري محمد صلاح، إلى أن شغفه بكرة القدم كان له دورٌ كبير في قراره المفاجئ بالانضمام إلى طرابزون سبور هذا الصيف.

غادر النجم المصري ليفربول في نهاية الموسم الماضي، مفضلاً الانتقال إلى تركيا على قبول أحد العروض المغرية من السعودية.

والآن، أوضح صلاح سبب انجذابه إلى أجواء ناديه الجديد.

انضم صلاح إلى طرابزون سبور في بداية أغسطس، على الرغم من التوقعات ببقائه في أحد الأندية الأوروبية الكبرى.

وكشف اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا أن الشغف بكرة القدم في طرابزون كان أحد الأسباب التي دفعته فورًا إلى الانتقال، وقد عزز الاستقبال الحافل الذي حظي به من الجماهير هذا الشعور.

تعليق صلاح

وقال صلاح عبر موقع سبورت ويتنس: "لقد لعبت لأندية تتجذر فيها كرة القدم بعمق في ثقافتها. أعرف أن التواجد في مدينةٍ يعشق أهلها كرة القدم يختلف عن التواجد في العاصمة أو أي مكان آخر".

كما أقرّ بأن الترحيب الذي حظي به لدى وصوله إلى تركيا ذكّره بالترابط الذي اختبره خلال مسيرته مع ليفربول.

وأضاف: "بعد الاستقبال الحافل في المطار والملعب، اتصل بي زملائي في ليفربول في اليوم التالي. وما زلت أتحدث مع دومينيك سوبوسلاي. قالوا إنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل".

كما كشف صلاح أنه بحث في المدينة قبل اتخاذ قراره، بما في ذلك البحث عن أفضل المناطق للسكن والمأكولات المحلية.

كما كشف صلاح أنه أجرى بحثاً عن المدينة قبل اتخاذ قراره، بما في ذلك البحث عن أفضل المناطق للعيش فيها والطعام المحلي.

من الواضح أن صلاح يُقدّر العلاقة بين النادي وجماهيره، وقد منحه طرابزون سبور تواصلًا فوريًا مع هذه الجماهير.

والمؤشرات الأولية مُشجّعة أيضًا. فقد سجّل صلاح ثلاثة أهداف في خمس مباريات مع ناديه الجديد، ما يُشير إلى إمكانية بناء إرث مماثل لما حققه في أنفيلد.

يبقى أن نرى ما إذا كان الفريق التركي سيُقدّم لصلاح نجاحًا يُضاهي نجاحه في إنجلترا، لكن