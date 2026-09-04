ضبط منشأة مياه غير مرخصة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الزيات

كثفت مديرية الشؤون الصحية بالغربية حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ومصانع ومحطات تعبئة المياه، للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

توجيهات صحة الغربية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، و د. رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية .

وأوضحت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الحملة الرقابية التي تم تنفيذها اليوم الجمعه بمدينة كفر الزيات أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط والتحفظ على كميات من المياه المعبأة غير المطابقة للاشتراطات الصحية، إلى جانب المضبوطات والمستلزمات المستخدمة داخل المنشأة في عملية التعبئة والتداول، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحاليل المعملية والجهات المختصة.

دعم حملات مرورية

وجاءت الحملة بمتابعة من الدكتورة هبة فتحي، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالغربية، والتي وجهت بتشكيل لجنة موسعة من مراقبة الأغذية وصحة البيئة، برئاسة الدكتورة فاطمة يوسف، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتورة لبنى الحو، مدير إدارة صحة البيئة، للمرور والتفتيش على المنشأة، والتحقق من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

حظر تداول مواد خطرة

كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها القانونية، مع استكمال الإجراءات المقررة بشأن المنشأة المخالفة، بما يضمن عدم تداول أي منتجات قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

حملات رقابية

وأكدت وكيل الوزارة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على منشآت تعبئة وإنتاج وتداول المياه والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة للعمل، والتعامل بكل حزم مع أي منشأة يثبت مخالفتها، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.