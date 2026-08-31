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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صرف مكافأة إجادة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

وافق مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، خلال جلسته الدورية لشهر أغسطس 2026، على صرف مكافأة إجادة بقيمة 3500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس، و2500 جنيه للهيئة المعاونة، و2500 جنيه للعاملين بالجامعة وأفراد الأمن والمنتدبين وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية المتواجدين على رأس العمل، بالإضافة إلى صرف مكافأة تعادل أجر 20 يوماً بحد أقصى 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة «أجر مقابل عمل».

توجيهات جامعة طنطا 

وأكد الدكتور محمد حسين أن قرار المجلس يأتي تقديراً للجهود المخلصة والأداء المتميز الذي قدمه منتسبو الجامعة بمختلف قطاعاتها الأكاديمية والإدارية والطبية خلال الفترة الماضية، وتثميناً لإسهاماتهم في دعم مسيرة الجامعة والارتقاء بجودة خدماتها التعليمية والبحثية والطبية والمجتمعية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على تحفيز كوادرها وتوفير بيئة عمل داعمة للاستمرار في تحقيق أعلى معدلات الأداء والانضباط المؤسسي، خاصة مع تكثيف الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد 2026/2027، واستكمال كافة التجهيزات الأكاديمية والإدارية واللوجستية بالكليات والمستشفيات الجامعية وقطاعات الجامعة المختلفة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشدد الدكتور محمد حسين على أن جامعة طنطا تضع دعم منتسبيها وتقدير جهودهم في مقدمة أولوياتها، إيماناً بأن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الجامعة وخططها الاستراتيجية، بما ينعكس إيجابياً على جودة الأداء والخدمات المقدمة للطلاب والمواطنين.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا مكافأة العاملين أعضاء هيئة التدريس

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