مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

سادت حالة من الفزع بين سكان مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام، عقب تداول عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سماع دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المناطق خلال الساعات الماضية.

مصدر يكشف التفاصيل

وبحسب مصدر مطلع، فإن الأصوات التي تم سماعها جاءت نتيجة أعمال تفجيرية مرتبطة بالمحاجر، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بانفجار عشوائي أو حادث داخل المناطق السكنية.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة تتابع الموقف للوقوف على كافة التفاصيل.

ومن جانبهم، عبر عدد من السكان عن استغرابهم من قوة الأصوات التي ترددت في مناطق متفرقة، خاصة مع سماعها بشكل واضح داخل نطاق أكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام.