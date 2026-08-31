الإمارات تعلن تعاملها مع مسيرة فوق المياه الإقليمية قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم، عن تعاملها مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة، في منشور على منصة إكس، أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة.

كما أهابت بالجمهور استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

من جانبه، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف مواقع تمركز للقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد الجوية بالإمارات، في تطور جديد يأتي وسط تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة.

وقال الجيش الإيراني إن قواته هاجمت القاعدة باستخدام عشرات الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن الهجوم استهدف مواقع تمركز المروحيات وعناصر تابعة للجيش الأمريكي داخل القاعدة.



وأوضح الجيش أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـاعتداءات العدو على جزيرة لارك الإيرانية، مؤكدًا أن استهداف القاعدة يمثل جزءًا من الرد العسكري الإيراني على الضربات الأمريكية الأخيرة.