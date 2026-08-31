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سر الغياب عن الاجتماع وورقة الـ17 شكوى.. ماذا يحدث بين بيزيرا والزمالك؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سر الغياب عن الاجتماع وورقة الـ17 شكوى.. ماذا يحدث بين بيزيرا والزمالك؟

بيزيرا
بيزيرا
محمود أحمد

لم تعد أزمة البرازيلي خوان بيزيرا مع الزمالك مجرد خلاف بشأن رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي بعدما انتقلت القضية إلى مرحلة أكثر تعقيدًا مع دخول المحامي على خط الأزمة وظهور تهديدات بالتصعيد القانوني في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة القلعة البيضاء بموقفها وترفض فتح باب التفاوض قبل عودة اللاعب إلى القاهرة.

وتتصاعد الأزمة في وقت يسعى فيه الزمالك إلى التركيز على انطلاقة الموسم الجديد بعدما غاب بيزيرا عن فترة الإعداد ولم يشارك في أول مباراتين للفريق بالدوري أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي وسط تمسك اللاعب بعدم العودة إلى مصر ورغبته في إنهاء تجربته مع النادي.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت محاولة لترتيب اجتماع يجمع اللاعب بمسؤولي الزمالك من أجل الوصول إلى حل نهائي للأزمة سواء بإقناعه بالعودة والاستمرار أو الاتفاق على صيغة تسمح برحيله.

لكن الاجتماع لم يتم بالشكل الذي كان منتظرًا.

بيزيرا يغيب.. ومحاميه يحضر

وفوجئ مسؤولو الزمالك بغياب بيزيرا عن الاجتماع حيث اكتفى اللاعب بإرسال محاميه لتمثيله في اللقاء وتشير المعلومات إلى أن السبب وراء عدم حضور اللاعب يرتبط بتخوفه من تسجيل الاجتماع في ظل اعتقاده بأن أي تصريحات قد تصدر منه خلال الجلسة يمكن استخدامها ضده خصوصًا أنه يرى أن موقفه الحالي قد يعرضه لعقوبات في حال ثبوت مخالفته لالتزاماته تجاه النادي.

وبذلك تحول الاجتماع الذي كان يفترض أن يكون فرصة لحل الأزمة إلى حلقة جديدة في مسلسل الخلاف بعدما تمسك كل طرف بموقفه.

اللاعب يريد ضمانات قبل الدخول في أي مفاوضات فعلية حول مستقبله بينما ترى إدارة الزمالك أن الخطوة الأولى يجب أن تكون عودة بيزيرا إلى القاهرة وحضوره بنفسه قبل مناقشة أي سيناريو يتعلق بالرحيل.

المحامي يطرح شرطًا.. والزمالك يرفض

لم يتوقف تحرك محامي بيزيرا عند تمثيل اللاعب في الاجتماع وإنما حمل معه تصورًا واضحًا للتعامل مع الأزمة وطلب المحامي أن يتم عقد الاجتماع خارج القاهرة مع الحصول على تعهد واضح من إدارة الزمالك بالموافقة على رحيل اللاعب قبل الدخول في تفاصيل أخرى.

لكن هذا الطرح لم يجد قبولًا لدى إدارة النادي فالزمالك بحسب المعلومات المتداولة رفض تقديم أي تعهد مسبق بالموافقة على رحيل اللاعب وتمسك بضرورة عودته إلى مصر أولًا وبعدها يمكن فتح باب النقاش حول مستقبله.

وهنا تبدو الأزمة أمام طريقين مختلفين تمامًا وهما بيزيرا يريد حسم مستقبله قبل العودة بينما يرى الزمالك أن عودته شرط أساسي قبل مناقشة مستقبله.

ورقة الـ17 شكوى تشعل الأزمة

الجانب الأكثر حساسية في القضية يتعلق بالمستحقات المالية فمحامي اللاعب هدد بالاستناد إلى ملف يتضمن 17 شكوى ضد الزمالك بداعي عدم انتظام حصول بيزيرا على مستحقاته المالية.

وهو ما يمثل ورقة ضغط يحاول اللاعب استخدامها في الأزمة خصوصًا أن اللجوء إلى الجهات المختصة قد يحول الخلاف من أزمة داخلية إلى نزاع قانوني بين الطرفين.

لكن الزمالك رد بصورة حاسمة على هذه النقطة مؤكدًا أن اللاعب حصل على مستحقاته كاملة وأنه لا توجد أموال متأخرة لصالحه وفقًا لموقف النادي.

كما تتمسك إدارة الزمالك بأن اللاعب لا يحق له الحصول على مستحقات بعد شهر أغسطس استنادًا إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم .

وبالتالي أصبح الملف المالي واحدًا من أهم محاور الأزمة بعدما كان الخلاف في بدايته يتمحور أساسًا حول رغبة اللاعب في الرحيل.

لماذا يرفض بيزيرا العودة؟

منذ نهاية الموسم الماضي لم يعد بيزيرا إلى القاهرة رغم ارتباطه بعقد مع الزمالك وذلك بسبب رغبته في مغادرة النادي بشكل نهائي ويرى اللاعب أن مستقبله يجب أن يكون خارج القلعة البيضاء ولذلك غاب عن فترة الإعداد ثم واصل غيابه مع انطلاق الدوري.

لكن بالنسبة للزمالك فإن الأمر لا يتعلق بمجرد رغبة لاعب في تغيير وجهته فالنادي يتعامل مع بيزيرا باعتباره لاعبًا مرتبطًا بعقد وبالتالي فإن الغياب دون الحصول على موافقة الإدارة يضعه أمام مسؤوليات تعاقدية وهو ما يفسر تمسك الزمالك بحضوره إلى القاهرة قبل التفاوض بشأن أي خطوة مقبلة.

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