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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد غير متوقع من بيزيرا بشأن اجتماعه مع مسؤولي الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
علا محمد

كشف الإعلامي محمد المحمودي، عن تطورات جديدة، في أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل رفض اللاعب العودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق لرغبته في الرحيل.

وقال المحمودي، في تصريحات تلفزيونية: "فوجئ مسؤولي نادي الزمالك، اللي حضروا الاجتماع مع محامي ببزيرا، إن اللاعب مش موجود الزمالك".

وأضاف: "بيزيرا كان خايف إن لن يتم الموافقة على طلباته والاجتماع يكون مسجل فالكلام للي يتقال يدينه".

وتابع: "محامي بيزيرا، طلب عقد جلسة في الإمارات وليس في القاهرة، وإن يعطي للاعب وعد بالرحيل في يناير المقبل".

وواصل: "المحامي، أكد أن بيزيرا، يستند قانونًا على أنه قدم في الزمالك 17 شكوى"

وختم تصريحاته : "الزمالك رد أنه اخد مستحقاته كاملة، ومش هيقبض شهر سبتمبر، الزمالك استفسر من الفيفا على أنه قانونا لا يحق بيزيرا، الحصول على أي مقابل مالي بعد شهر أغسطس لأن الغرامات خلصت ومعدل غيابه تخطى المسموح بيه اللي فيفا بيحدده".

الإعلامي محمد المحمودي أزمة البرازيلي خوان بيزيرا خوان بيزيرا الزمالك الفيفا

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