قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاهم أمريكي صيني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
احترس من النصب.. خطوات الاستعلام عن التقرير الائتماني وأيسكور أونلاين
صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا
منها القاهرة والجيزة .. اليوم إجراء قرعة الحج في 10 محافظات
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثالثة .. اليوم
10.2 مليون طن قمح تعزز الأمن الغذائي.. أخبار سارة للمواطنين
في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك
انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل يصيب 5 أشخاص بالأقصر
5.2 مليون حيازة تتحول إلى بيانات.. ماذا تفعل وزارة الزراعة بـ«كارت الفلاح الذكي»؟
هاني حتحوت: اجتماع بين أبو ريدة وعبد الفتاح للرد على بيان زد
انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني اليوم.. متى تُعلِن التعليم ظهور النتيجة؟
السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

10.2 مليون طن قمح تعزز الأمن الغذائي.. أخبار سارة للمواطنين

القمح
القمح
البهى عمرو

القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في مصر، لما يمثله من أهمية أساسية في غذاء المواطنين، وما تفرضه الزيادة السكانية وارتفاع معدلات الاستهلاك من ضرورة مستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية. 

ومن هذا المنطلق، تبذل الدولة المصرية جهودًا متواصلة لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، ليس فقط من خلال التوسع في المساحات الزراعية، وإنما أيضًا عبر تطوير أساليب الزراعة، واستنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض، وتحسين كفاءة استخدام المياه والموارد الزراعية.

توريد القمح بالمنيا

ارتفاع إنتاج القمح خلال الموسم الحالي


أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الموسم الحالي يُعد الأكبر في تاريخ  المساحة المنزرعة بالقمح بلغت نحو 7.3 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي إنتاج القمح تجاوز 10.2 مليون طن خلال الموسم الحالي، مقابل أقل من 9.5 مليون طن في الموسم السابق. كما بلغت معدلات توريد القمح نحو 5 ملايين طن، بزيادة تتجاوز مليون طن عن العام الماضي.

أسباب زيادة الإنتاج

موجة ارتفاع جديدة لأسعار القمح مع تصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا
القمح


أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الزيادة الكبيرة في إنتاج القمح جاءت نتيجة مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها التوسع في استخدام أصناف القمح المصرية عالية الإنتاجية التي تنتجها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأكد أن المزارعين أصبح لديهم قدر أكبر من الثقة في هذه الأصناف، نظرًا لقدرتها على تحقيق إنتاجية مرتفعة، وهو ما ساهم في تحسين متوسط إنتاج الفدان وزيادة الإنتاج المحلي من المحصول.

القمح

كما لعب الإرشاد الزراعي دورًا مهمًا في تحقيق هذه الزيادة، من خلال تنظيم القوافل والحملات القومية لتوعية المزارعين وتقديم التوصيات الفنية المتعلقة بزراعة القمح، الأمر الذي ساعد على تحسين الممارسات الزراعية ورفع الإنتاجية.

تطوير أساليب زراعة القمح


كشف الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية، عن عدد من الجهود التي يتم تنفيذها لتطوير زراعة القمح وزيادة الإنتاجية.

وأوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لا يعتمد فقط على زيادة المساحات المزروعة، وإنما يتطلب أيضًا رفع إنتاجية الفدان، واستنباط أصناف جديدة، وترشيد استهلاك الموارد، وتقليل الفاقد.

وتأتي الزراعة على المصاطب في مقدمة أساليب الزراعة الحديثة التي يعمل مركز البحوث الزراعية على نشرها بين المزارعين، لما لها من قدرة على رفع إنتاجية محصول القمح بنسبة تصل إلى 30%، فضلًا عن توفير كميات كبيرة من مياه الري وتحسين جودة المحصول.

ويسهم التوسع في استخدام هذه الأساليب في تحقيق استفادة أكبر من الموارد الزراعية والمائية، خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد المتاحة.

استنباط أصناف جديدة من القمح


أشار المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية إلى نجاح الباحثين المصريين في تقليص المدة اللازمة لاستنباط أصناف وسلالات جديدة من القمح إلى ما بين 6 و8 سنوات، مقارنة بنحو 12 عامًا في السابق.

وتستهدف الأصناف الجديدة تحقيق إنتاجية أعلى للفدان، إلى جانب تعزيز قدرتها على مقاومة الأمراض والآفات، وهو ما يساعد على تقليل الخسائر الزراعية ورفع إنتاجية وحدة الأرض.

ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد


أكد الدكتور مصطفى عمارة أن زيادة إنتاج القمح تمثل عنصرًا أساسيًا في جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنها لا تمثل الحل الوحيد. فترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد والهدر يعدان من الجوانب المهمة في هذه المعادلة.

وأشار إلى أن متوسط استهلاك الفرد في مصر يتجاوز 175 كيلوجرامًا سنويًا، مقابل نحو 80 كيلوجرامًا عالميًا، مما يعكس ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلية.

القمح المحاصيل الاستراتيجية الأمن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

ترشيحاتنا

الفنانة كاميليا

فى ذكراها.. قصة رحيل كاميليا المأساوية

الفنانة نسرين أمين

نسرين أمين تكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيتها في فيلم «ريد فلاج»

نادية الجندي تواسي نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة

مش قادرة أعبر عن مدى حزني.. نادية الجندي تواسي نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة

بالصور

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

احترس من النصب.. خطوات الاستعلام عن التقرير الائتماني وأيسكور أونلاين

استعلام ايسكور
استعلام ايسكور
استعلام ايسكور

فستان جريء.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد