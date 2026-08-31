ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثالثة .. اليوم

يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن المصري والأهلي والجيش قبل انطلاق الجولة الثالثة من المسابقة.

وتنطلق يوم الإثنين المقبل منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027.

جاء ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثالثة كالتالي:

1- بيراميدز 6 نقاط

2- الأهلي 6 نقاط

3- المصري 6 نقاط

4- الجيش 6 نقاط

5- الزمالك 4 نقاط

6- مودرن سبورت 4 نقاط

7- وادي دجلة 4 نقاط

8- القناة 4 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

10- أبو قير للأسمدة 3 نقاط

11- الجونة نقطتان

12- بترول أسيوط نقطتان

13- بتروجيت نقطة واحدة

14- سموحة نقطة واحدة

15- الاتحاد نقطة واحدة

16- زد نقطة واحدة

17- المقاولون العرب بدون نقاط

18- إنبي بدون نقاط

19- البنك الأهلي بدون نقاط

20- غزل المحلة بدون نقاط



