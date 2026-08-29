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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: عموتة بيتعلم بالتجربة.. وروح الأهلي أمام زد مختلفة ولابد من معالجة الأخطاء

الحسين عموتة
الحسين عموتة
سارة عبد الله

أكد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، أن النادي الأهلي حقق العديد من الإيجابيات خلال مواجهة زد، رغم وجود بعض السلبيات التي تحتاج إلى العمل عليها خلال الفترة المقبلة تحت قيادة المدرب الحسين «عموتة».

وقال محمد فارس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كان عندنا سلبيات، ولسه عندنا سلبيات لازم عموتة يشتغل عليها، لكن كمان في حاجات طالبنا بيها بتتعمل، وأهمها إنك تضغط وتسجل من بداية المباراة، وده شيء إيجابي ومهم».

وأوضح فارس أن الأهلي ظهر بشكل مختلف أمام زد مقارنة بمباراة إنبي، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ مواجهة إنبي بصورة سلبية، بعدما استقبل هدفًا في الدقيقة 17، ثم أهدر إنبي ركلة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يستقبل الأهلي الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.

وأضاف أن الأهلي بدأ الدخول في أجواء مباراة إنبي بشكل حقيقي بعد تسجيل مروان عطية هدف تقليص الفارق في الدقيقة 34، قبل أن يعود الفريق ويحقق الفوز بنتيجة 3-2.

وعن مواجهة زد، قال فارس: «الوضع كان مختلف تمامًا. الأهلي نزل ضاغط، وثنائية علي محمود + مروان عطية كانت أفضل في التحولات من ثنائية كوكا + مروان عطية».

وتابع: «الأهلي دخل الماتش أكثر شراسة بمراحل من ماتش إنبي»، مستعرضًا عددًا من المحاولات الهجومية التي شكلت خطورة على مرمى زد، بداية من تسديدة أشرف بن شرقي في الدقيقة الخامسة، ثم رأسية اللاعب من عرضية علي محمود، وتسديدة كوكا، ومحاولة طاهر محمد طاهر.

وأشار فارس إلى أن الضغط الهجومي المبكر ساعد الأهلي على استخلاص الكرة في منتصف الملعب، وهو ما أسهم في صناعة هدف بن شرقي في الدقيقة 21.

وأوضح: «أنت دخلت الماتش بدري، وضاغط من أول دقيقة، وقادر توصل لمرمى المنافس وسجلت».

وتطرق الإعلامي إلى عودة إمام عاشور، مؤكدًا أن وجوده في مركز رقم 8، إلى جانب مروان عطية وعلي محمود، قد يمنح الأهلي قوة أكبر وخطورة إضافية في الفترة المقبلة.

وأضاف: «أنا بشوف إن عموتة بيتعلم بالتجربة، ومهم إنك تكسب وإنت بتعالج سلبياتك، ومع الوقت في حاجات بتتغير».

وأكد فارس أن روح الفريق ظهرت بصورة واضحة في المباراتين، سواء خلال العودة أمام إنبي بعد التأخر بهدفين، أو البداية القوية والضغط المبكر أمام زد.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة العمل على جماعية الفريق، مشيرًا إلى أن بعض القرارات الفردية أمام زد حرمت الأهلي من تحقيق نتيجة أكبر.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أهمية التقييم المتوازن لأداء الفريق، قائلًا: «لو إنت شايف سلبياتك بس، هتحبط وهتقع. ولو إنت شايف إيجابياتك بس، هتتخدع وبرضوا هتقع».

وأضاف: «التقييم العادل إنك تشوف اتحسنت في إيه وإزاي ولسه ناقصك إيه عشان تكمله، وطول ما الفريق فيه حاجات بتتحسن فلازم نقف عندها زي ما بنقف عند عيوبنا».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حيث سجل أشرف بن شرقي الهدف الأول في الدقيقة 21، وأضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني في الدقيقة 60.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

النادي الأهلي عموتة الاهلي وزد

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