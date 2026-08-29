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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.. ريال مدريد يبحث عن العلامة الكاملة وإشبيلية يهدد طموحات أتلتيكو مدريد .. وبرشلونة يواجه رايو فايكانو

ريال مدريد
ريال مدريد
محمود أحمد

تتواصل منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم وسط حالة مبكرة من الترقب في صراع القمة بعدما نجحت عدة أندية في تحقيق بداية قوية خلال أول جولتين وعلى رأسها ريال مدريد وإشبيلية بينما يسعى أتلتيكو مدريد إلى استعادة توازنه ومواصلة المنافسة على المراكز الأولى فيما يواجهة برشلونة مع رايو فايكانو .

وتتجه الأنظار الأحد إلى ملعب سانتياجو برنابيو حيث يستضيف ريال مدريد نظيره ملقة في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي والحفاظ على بدايته المثالية للموسم.

وفي مباراة أخرى من أبرز مواجهات الجولة يستضيف إشبيلية فريق أتلتيكو مدريد السبت في لقاء يحمل أهمية خاصة لأصحاب الأرض الذين يطمحون إلى مواصلة انتصاراتهم وتحقيق بداية تاريخية تحت قيادة مدربهم لويس جارسيا بلازا.

ريال مدريد يستهدف العلامة الكاملة أمام ملقة

يدخل ريال مدريد مواجهة ملقة بمعنويات مرتفعة بعدما حصد 6 نقاط من أول مباراتين ليؤكد مبكرًا رغبته في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني.

واستهل الفريق الملكي مشواره في المسابقة بفوز صعب على إسبانيول بنتيجة 2-1 قبل أن يقدم أداءً أكثر إقناعًا في الجولة الثانية ويحقق انتصارًا كبيرًا على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1.

ويأمل ريال مدريد في استكمال هذه البداية القوية عندما يلتقي ملقة على ملعب سانتياجو برنابيو خاصة أن الفريق يمتلك أفضلية واضحة على أرضه خلال الفترة الأخيرة.

وحقق ريال مدريد الفوز في 5 من آخر 6 مباريات خاضها على ملعبه مقابل تعادل واحد وسجل الفريق خلال هذه المباريات 16 هدفًا بينما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط.

كما تشير أرقام الفريق في الدوري إلى قوته الكبيرة أمام جماهيره بعدما حقق الفوز في 83% من آخر 40 مباراة له على ملعب سانتياجو برنابيو إلى جانب نجاحه في تحقيق الانتصار بفارق هدفين أو أكثر في 15 من آخر 39 مباراة خاضها على أرضه في المسابقة.

ملقة أمام اختبار بالغ الصعوبة

وعلى الجانب الآخر يدخل ملقة المباراة في ظروف لا تبدو مثالية بعدما اكتفى الفريق بحصد نقطة واحدة خلال أول جولتين.

وخسر ملقة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في الجولة الأولى قبل أن يتعادل 1-1 مع ديبورتيفو لاكورونيا ليبحث عن انتصاره الأول في الموسم عندما يصطدم بأحد أبرز المرشحين للقب.

ولا تتوقف صعوبة المهمة عند قوة المنافس إذ يعاني ملقة على المستوى الهجومي والدفاعي في مبارياته الأخيرة حيث سجل الفريق 8 أهداف فقط في آخر 10 مباريات بمعدل 0.8 هدف في اللقاء بينما اهتزت شباكه 19 مرة.

وتزداد معاناة الفريق عندما يلعب خارج ملعبه إذ فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 6 مباريات له خارج أرضه في الدوري واكتفى بتعادل واحد مقابل 5 هزائم.

وخلال هذه السلسلة لم يسجل ملقة سوى 4 أهداف بينما استقبل 12 هدفًا وهو ما يعكس حجم التحدي الذي ينتظره أمام ريال مدريد في سانتيادو برنابيو.

مورينيو يراهن على الاستقرار

ويحظى ريال مدريد كذلك بميزة الاستقرار الفني بعدما اعتمد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على التشكيل الأساسي نفسه خلال أول مباراتين من الموسم.

ويأتي كيليان مبابي على رأس الخيارات الهجومية للفريق إلى جانب فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وأردا جولر وبرناردو سيلفا وفيديريكو فالفيردي في الوقت الذي عززت فيه الصفقات الجديدة قائمة الفريق ومنحت الجهاز الفني خيارات إضافية.

ويملك مورينيو مجموعة من الأسماء الجديدة من بينها دينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي وديان هويسن وألفارو كاريراس وهو ما يمنحه مساحة أكبر للمداورة مع توالي المباريات.

إشبيلية يطارد رقمًا تاريخيًا أمام أتلتيكو

وفي واحدة من أقوى مواجهات الجولة الثالثة يستضيف إشبيلية نظيره أتلتيكو مدريد في لقاء يجمع فريقين يملكان طموحات مختلفة بعد بداية الموسم.

ويعيش إشبيلية حالة من التألق بعدما حقق الفوز في أول مباراتين أمام رايو فايكانو وأتلتيك بلباو ليحصد 6 نقاط ويحتل المركز الثالث خلف برشلونة وريال مدريد بفارق الأهداف.

واستهل إشبيلية مشواره بالفوز على رايو فايكانو بنتيجة 2-1 قبل أن يحقق انتصارًا لافتًا خارج ملعبه أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 3-1 ليسجل الفريق 5 أهداف في مباراتين مقابل استقبال هدفين فقط.

ولا يبحث إشبيلية عن النقاط الثلاث فقط إذ يحمل اللقاء فرصة لدخول المدرب لويس غارسيا بلازا تاريخ النادي حيث سيصبح أول مدرب لإشبيلية منذ خواندي راموس في عام 2006 يفتتح الموسم بـ3 انتصارات متتالية حال تمكن فريقه من تجاوز أتلتيكو مدريد.

أتلتيكو مدريد يبحث عن رد الفعل

في المقابل يدخل أتلتيكو مدريد المواجهة برصيد 4 نقاط بعدما استهل مشواره بالفوز على ملقة 2-0 قبل أن يتعادل 2-2 مع فياريال على ملعبه.

وتحمل مواجهة إشبيلية أهمية خاصة للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني كونها أول اختبار للفريق خارج أرضه هذا الموسم كما أن أتلتيكو سيكون مطالبًا باستعادة الانتصارات بعد فقدان نقطتين في الجولة الماضية.

ويملك أتلتيكو أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة الأخيرة أمام إشبيلية بعدما حقق 7 انتصارات مقابل فوزين فقط لإشبيلية وتعادل واحد خلال آخر 10 مواجهات بين الفريقين.

لكن هذه الأفضلية لا تعني سهولة المباراة خاصة أن إشبيلية نجح في الفوز على أتلتيكو بنتيجة 2-1 خلال آخر مواجهة جمعت الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في أبريل الماضي.

باقي مباريات الجولة الثالثة

وتشهد الجولة الثالثة من الدوري الإسباني عددًا من المواجهات الأخرى حيث يلتقي السبت ليفانتي مع ريال بيتيس بينما يستضيف ريال سوسيداد نظيره إسبانيول.

وتتواصل مباريات الجولة الأحد بمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا أمام فالنسيا إلى جانب لقاء سلتا فيجو مع أتلتيك بلباو.

وتختتم منافسات الجولة يوم الاثنين عندما يلتقي أوساسونا مع خيتافي في حين يستضيف برشلونة فريق رايو فايكانو في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة الضغط على ريال مدريد في سباق القمة.

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