إعلامي: عمر الساعي محتاج ثقة وبدني أفضل.. وساعتها هيبقى لاعب مهم للأهلي

علق الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، على مستوى عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، خلال مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد فارس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «آه طبعًا عمر الساعي كان أناني نسبيًا وكان مستعجل وكان عايز يعمل كل حاجة في الكورة، ولكن السبب الأساسي إنه عايز يثبت نفسه في أقل وقت ممكن».

وأضاف: «كان عامل زي الناشئ اللي عنده إمكانيات بس بينزل الاختبارات عايز يعمل كل حاجة فبيتألش».

وأوضح فارس أن عمر الساعي يمتلك إمكانيات مختلفة عن العديد من اللاعبين في مركزه، مؤكدًا أن حصوله على الثقة وتطور مستواه البدني والاعتماد على اللعب السهل يمكن أن يجعله إضافة قوية للفريق.

وتابع: «عمر الساعي profile مختلف عن لعيبة كتير في المركز ده.. لو أخد ثقة + البدني بتاعه اختلف + بدأ يلعب السهل، هتبقى كسبت لاعب مفيد للفريق وورقة مهمة على الدكة أو في الملعب».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري. وسجل أشرف بن شرقي هدف التقدم للأهلي، قبل أن يضيف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني.

وشارك عمر الساعي كبديل في الشوط الثاني، وظهر في أكثر من محاولة هجومية، من بينها تسديدة قوية مرت بجوار القائم، كما أهدر فرصة للتسجيل خلال اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سموحة يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.