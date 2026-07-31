عموتة يحسم موقف الساعي.. وعرض رسمي من المصري بـ 30 مليون

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، لازال ينتظر القرار النهائي من جانب الحسين عموتة المدير الفني للفريق.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: من المتوقع أنه خلال الساعات المقبلة أن يقوم عموتة بإبلاغ إدارة الكرة بموقف الساعي.

وأضاف: النادي المصري قدم بالفعل عرضا رسميا لضم عمر الساعي مقابل 30 مليون بالإضافة إلى عشرة مليون جنيه (بونص) لها علاقة بالمساهمة في الأهداف، والمشاركة في المباريات وخلافه وإجمالي الصفقة قد يصل لـ40 مليون جنيه.

وأتم: موقف الساعي ينتظر قرار حاسم من الحسين عموتة.