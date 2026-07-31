سبب رفض سلوت تدريب الأهلي السعودي

رفض المدرب الهولندي آرني سلوت العرض الذي تقدم به نادي الأهلي السعودي لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، مفضلًا التريث وانتظار فرصة تدريبية جديدة، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية سعودية.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية أن سلوت كان ضمن قائمة المرشحين التي أعدها المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو لخلافة المدرب الألماني ماتياس يايسله، بعد دراسة عدد من الأسماء البارزة لتولي المهمة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي أجرت محاولات جادة خلال الساعات الماضية لإقناع المدرب الهولندي بالموافقة على قيادة الفريق، إلا أنه اعتذر عن قبول العرض، مفضلًا انتظار عروض أخرى يرى أنها تتناسب مع طموحاته المستقبلية، كما سبق له رفض تدريب منتخب هولندا.

بدأ سلوت مشواره في عالم كرة القدم لاعبًا في مركز خط الوسط، حيث دافع عن ألوان عدة أندية هولندية قبل أن يعلن اعتزاله عام 2013، ليتجه مباشرة إلى العمل في المجال التدريبي.

واستهل مسيرته كمدرب مساعد، قبل أن يحصل على فرصة قيادة الفريق الأول لنادي ألكمار، حيث نجح في تقديم مستويات مميزة، وكان قريبًا من المنافسة على لقب الدوري الهولندي في موسم 2019-2020، قبل إلغاء المسابقة بسبب جائحة كورونا.

انتقل سلوت بعد ذلك إلى تدريب فينورد عام 2021، وحقق معه العديد من النجاحات، أبرزها الفوز بلقب الدوري الهولندي في موسم 2022-2023، ثم التتويج بكأس هولندا في الموسم التالي، إلى جانب قيادة الفريق إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022.

وفي صيف 2024، تولى سلوت تدريب ليفربول خلفًا ليورجن كلوب، ونجح في موسمه الأول بقيادة الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، ليصبح أول مدرب هولندي يحقق هذا الإنجاز، وهو ما عزز مكانته بين أبرز المدربين في أوروبا، ودفعه إلى التمسك بانتظار تحدٍ تدريبي جديد بدلًا من قبول عرض الأهلي السعودي