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التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

الطالبة مريم
الطالبة مريم
إسراء صبري
نتيجة الثانوية العامة 2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما أثير بشأن تغيير نتيجة إحدى طالبات الثانوية العامة بعد إعلانها، مؤكدة أن مراجعة ورقة الإجابة تمت وفقًا للقواعد المعتمدة، وأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تخضع لضوابط دقيقة تضمن العدالة بين جميع الطلاب، بالتزامن مع استمرار فحص تظلمات الثانوية العامة والانتهاء منها خلال أسبوعين.

مراجعة ورقة إجابة الطالبة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزير محمد عبد اللطيف وجّه باستدعاء ورقة إجابة الطالبة مريم، التي تقدمت بشكوى تدعي فيها تغيير نتيجتها بعد ظهورها، وذلك لمراجعتها والتأكد من صحة ما تم تداوله.

وأوضح أن فحص ورقة الإجابة أثبت أن الطالبة قامت بتحديد إجابتين في عدد كبير من أسئلة الاختيار من متعدد، دون إلغاء الاختيار الأول بالطريقة الصحيحة، وهو ما ترتب عليه اعتبار تلك الإجابات غير صحيحة وفق قواعد التصحيح المعمول بها.

قواعد التصحيح لا تسمح بأكثر من إجابة

وأكد المتحدث الرسمي أن أسئلة الاختيار من متعدد تشترط اختيار إجابة واحدة فقط لكل سؤال، مشيرًا إلى أنه إذا رغب الطالب في تعديل إجابته، فيجب إلغاء الاختيار الأول وفق التعليمات المحددة ثم تحديد الإجابة الجديدة.

وأضاف أن اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد يؤدي تلقائيًا إلى عدم احتساب الإجابة، حتى إذا كانت إحدى الاختيارات صحيحة، التزامًا بقواعد التصحيح الموحدة التي تُطبق على جميع الطلاب دون استثناء.

إشادة بمستوى المدرسة

وأشار زلطة إلى أن المدرسة محل الجدل بمركز فاقوس تضم عددًا من الطلاب المعروفين بتفوقهم، لافتًا إلى أن المستوى العلمي لطلابها يحظى بسمعة جيدة داخل المركز، وهو ما يؤكد أن نتائجها لا تثير أي شكوك من حيث الأداء العام.

تحذير من المواقع غير الرسمية

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وحذر المتحدث الرسمي الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء المواقع والصفحات غير الرسمية التي تدّعي نشر نتائج الثانوية العامة أو تروج لمعلومات غير دقيقة، مؤكدًا أن الحصول على النتائج والأخبار المتعلقة بأعمال الامتحانات يجب أن يكون من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم.

الانتهاء من التظلمات خلال أسبوعين

وأكد زلطة أن وزارة التربية والتعليم تستهدف الانتهاء من فحص جميع تظلمات الثانوية العامة خلال أسبوعين، وفق الإجراءات والقواعد المنظمة لمراجعة أوراق الإجابة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا في إطار من الشفافية والدقة.

وزارة التربية التعليم الفني الثانوية العامة الطالبة مريم

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