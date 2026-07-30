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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم ترد على جدل «أوائل فاقوس».. وتكشف حقيقة شكوى الطالبة مريم

التعليم
التعليم
رحمة سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدرسة محل الجدل في مركز فاقوس، تضم عددًا من الطلاب المعروفين بتفوقهم، مشيرًا إلى أن تفوق طلابها معروف داخل المركز.

وأوضح “زلطة” خلال برنامج يحدث في مصر، أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج الطلاب استدعى تدخل الوزارة والرد على الادعاءات المتداولة، إنصافًا للطالب عبد الله الحاصل على المركز الأول، إلى جانب باقي الطلاب الذين تعرضوا لاتهامات غير عادلة.
 

الوزارة: مراجعات النتائج لم تثبت وجود مخالفات

وأكد زلطة أن الوزارة أجرت مراجعات شاملة للتحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بوجود غش جماعي داخل المدرسة، موضحًا أن فحص أوراق الإجابة والسجلات الدراسية ومحاضر الامتحانات لم يثبت وجود أي مخالفات أو حالات غش.

وأشار إلى أن نتائج الطلاب جاءت متفاوتة، كما أن مستويات تفوقهم كانت معروفة خلال السنوات الدراسية السابقة، وهو ما يدعم سلامة النتائج المعلنة.
 

حقيقة شكوى الطالبة مريم

وفيما يتعلق بشكوى الطالبة مريم، التي ادعت تغيير نتيجتها بعد ظهورها، أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم أن الوزير محمد عبد اللطيف وجّه باستدعاء أوراق إجابتها ومراجعتها للتأكد من صحة ما أثير.

وأضاف أن فحص ورقة الإجابة أظهر اختيار الطالبة إجابتين في عدد كبير من أسئلة الاختيار من متعدد، دون إلغاء إحدى الإجابتين، ما أدى إلى احتساب هذه الإجابات غير صحيحة وفق قواعد التصحيح.
 

التعليم توضح قواعد الإجابة عن أسئلة الاختيار

وأوضح زلطة أن أسئلة الاختيار من متعدد تتطلب تحديد إجابة واحدة فقط، مشيرًا إلى أنه في حال رغبة الطالب في تغيير إجابته، يجب إلغاء الاختيار الأول بالطريقة المحددة ثم اختيار إجابة أخرى.

وأكد أن اختيار أكثر من إجابة للسؤال نفسه يؤدي إلى عدم احتساب الإجابة، حتى إذا كانت إحدى الاختيارات صحيحة.
 

تحذير من المواقع الوهمية

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور من الاعتماد على المواقع والصفحات غير الرسمية التي تدّعي نشر نتائج الثانوية العامة.

وشدد على أن النتيجة الوحيدة المعتمدة هي النتيجة المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميًا، مطالبًا بعدم الانسياق وراء النتائج المتداولة عبر منصات غير موثوقة.
 

الانتهاء من التظلمات خلال أسبوعين

وأشار زلطة إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من فحص جميع تظلمات الثانوية العامة خلال أسبوعين، وفق الإجراءات والقواعد المعتمدة لمراجعة أوراق الإجابة.

التعليم أوائل فاقوس الطالبة مريم مخالفات المتحدث باسم وزارة التعليم

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