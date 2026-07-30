استدعاء 109 سيارات أستون مارتن في السعودية.. اعرف السبب

أعلنت شركة أستون مارتن عن استدعاء عدد كبير من طرازاتها وصل إلى 109 سيارة من طرازات أستون مارتن DBX و أستون مارتن DBX 707 من موديلات 2021 حتى موديلات 2026، وجاءت تلك الاستدعاءات من قبل “وزارة التجارة السعودية”.

استدعاء 109 سيارة أستون مارتن

- أهمية استدعاء أستون مارتن

استدعاء سيارات أستون مارتن يعد مؤشرا مهما على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

- عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء:

استدعاء 109 سيارة أستون مارتن

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 109 سيارات أستون مارتن من طراز DBX و طراز DBX 707 من موديلات 2021حتي موديلات 2026 .

- سبب استدعاء أستون مارتن :

وجاء استدعاء أستون مارتن من طراز DBX و طراز DBX 707 من موديلات 2021 حتى موديلات 2026؛ بسبب خلل في مسامير تثبيت نظام التعليق الخلفي، وقد يؤدي هذا الخلل إلى تلف الذراع السفلي الخلفي لنظام التعليق؛ مما يزيد من خطر فقدان السيطرة على السيارة ووقوع حادث.

استدعاء 109 سيارة أستون مارتن

ودعت الوزارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء، إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارات، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

- تاريخ شركة أستون مارتن في صناعة السيارات

بدأ شركة أستون مارتن في البداية في ورشة صغيرة في لندن تحت اسم "بامفورد ومارتن"، وجاء اسم "أستون مارتن" نسبة إلى فوز ليونيل مارتن في سباق تلة أستون هيل عام 1914.

استدعاء 109 سيارة أستون مارتن

وقامت الشركة بصناعة سيارات سباق خفيفة واجهت صعوبات مالية متكررة قبل الحرب العالمية الثانية، واشترى رجل الأعمال ديفيد براون الشركة عام 1947، ومن هنا ظهرت سلسلة طرازات DB الشهيرة، وحققت نجاحات كبيرة في سباقات التحمل مثل سباق لومان.

واستحوذت شركة فورد الأمريكية على حصة أسهم كبرى عام 1987 لإنقاذها وتطويرها، وانتقلت الملكية لمجموعة من المستثمرين عام 2007، ودخلت مرسيدس-بنز كشريك ومساهم رئيسي بنسبة بلغت 20% بحلول عام 2020.