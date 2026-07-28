الفرق بين هيونداي توسان وكيا سبورتاج 2027

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي توسان و كيا سبورتاج موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

تمتلك سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 الكثير من وسائل الامان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

تحصل سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

تمتلك سيارة هيونداي توسان موديل 2027 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

تستمد سيارة هيونداي توسان موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 775 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 25 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 175 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 275 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 375 ألف جنيه .